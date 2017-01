Uudised

Demineerijatel saarel tööd jagus

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. 29. detsembril kutsuti Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad Salme valda, kus metsatööde käigus oli leitud Vene päritolu mürsk. Demineerijad kahjutustasid mürsu hävituskohas.



Teine väljakutse tuli samuti Salme valda, kus neljast erinevast kohast oli sama isik leidnud neli erinevat lõhkekeha: käsigranaadi, lennukipommi ja kaks mürsku. Demineerijad kahjutustasid leiud hävituskohas.



Sõrve militaarmuuseum andis demineerijatele hävitamiseks üle üksteist erinevat mürsku, ühe käsigranaadi, ühe signaalraketi, kolm sütikut ja 100 padrunit. Kõik leiud olid toodud Sõrve militaarmuuseumi territooriumile külastajate poolt, kirjutab portaal saarlane.ee



Demineerijad tuletavad kõigile tungivalt meelde, et vananenud lahingumoona ei tohi puutuda, veel vähem ise transportida.



