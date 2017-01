Muhu “ambulatoorium” tehakse paremaks

Uudised

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Täna algavad Muhu perearstikeskuse teise korruse rekonstrueerimistööd. Töid teeb Collester OÜ ja need lõpevad 30. aprillil. Pisut ebamugavust see endaga kaasa toob, sest ehitustööde ajal on hambaravikabinet suletud.



Vallavanem Raido Liitmäe sõnul ehitaja perearstikeskuse tööd ei sega, sest olukord on lahendatud nii, et trepp, mis üles viib, pannakse kinni ja teisele korrusele tehakse eraldi ligipääs.



“Viimane remont tehti majas 1996. aastal, aga siis ei mõeldud väga palju soojustusele. Nii tuli ette olukordi, kus talvisel ajal külmus hambaravikabinetis vesi ära,” põhjendab vallavanem remondi vajalikkust.



Probleemid olid üleval juba mitu talve ja edasi lükata polnud neid enam kuskile.

Sedakorda soojustatakse maja korralikult ära ja kuna puudus ka ventilatsioon, siis nüüd ehitatakse seegi välja.



“Maja köeti seni elektriga, aga kuna maja oli soojustamata, siis oli see väga kallis. Nüüd paigaldatakse hoonesse õhk-vesi küttesüsteem,” lisas Liitmäe.

Rekonstrueerimistööd tehakse ainult valla rahaga ja esimese etapi maksumus on 118 000 eurot.



Kuna esimene korrus jääb seekord veel rekonstrueerimata, siis teise etapi tööd jäävad vallavanema sõnul kas aastasse 2018 või 2019.



Kild minevikust



Perearstikeskuse teenekas arst Lea Uutsalu on mõni aeg tagasi Meie Maale antud usutluses kirjeldanud värvikalt maja minevikku.



“Olen töötanud kogu aeg selles ühes ja samas majas. Alguses oli solk sees ja vesi väljas ning katus sadas läbi, aga 18 (nüüd juba 19 – toim) aastat tagasi pöördusime tollase vallavanemaga otse minister Siiri Oviiri poole, kes eraldas lisafondist meile raha kapitaalremondiks. Maja on püsinud enam-vähem hästi siiani,” rääkis perearst toona.



