UUS! Sukkpükste vargale kolm kuud vangistust

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne. Kohus karistas kolmekuulise reaalse vangistusega 49-aastast meest, kes lisaks alkoholile pani poest pihta ka naiste sukkpüksid.



Hindrek Puusepp varastas möödunud aasta 2. detsembril kella 11 paiku Saaremaa kaubamajast naiste sukkpüksid Bloom väärtusega 7,60 eurot ja lahkus kassast möödudes nendega kauplusest.



Mullu 11. detsembril kella 13.52 paiku varastas Puusepp Saare Selverist pudeli alkohoolset jooki Imperial XII VSOP väärtusega 9,99 eurot. Tund aega hiljem läks ta Selverisse teist samasugust pudelit varastama, kuid turvatöötaja pidas ta pärast kassast möödumist kinni.



14. detsembril kella 14.30 paiku varastas Puusepp Mooni Säästumarketist pudeli alkoholi Vana Tallinn väärtusega 6,99 eurot ja üritas sellega poest lahkuda. Kaupluse töötajad pidasid ta kinni. Viimase kahe varguse puhul tagastati alkohol poele.



Kohus tunnistas Hindrek Puusepa süüdi süstemaatiliselt toime pandud vargustes ja karistas teda kuritegude eest kokku kolme kuu pikkuse reaalse vangistusega ning võttis ta kohtusaalis vahi alla. Karistuse kandmist hakatakse lugema ajast, mil politsei mehe kuriteos kahtlustatavana kinni pidas ehk alates 14. detsembrist.



Hindrek Puuseppa on varem korduvalt varguste eest kriminaalkorras karistatud, sealhulgas reaalse vangistusega. “Ta vabanes vanglast alles 2016. aasta 13. oktoobril, kuid novembris pani toime juba uued vargused. Seega on reaalse vangistuse mõistmine Hindrek Puusepale põhjendatud,” märkis kohus oma otsuses.



