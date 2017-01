Uudised

Muhus tehti algust ringtreeningutega

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Tõnu Hinnosaar. Muhufitnessi eestvedaja Tõnu Hinnosaar alustas eile õhtul Muhu spordihoones huvilistele jõusaali ringtreeningutega.



Hinnosaar kolis koos perega Muhusse elama alles sel suvel. Üsna pea märkas ta oma tavapäraseid treeninguid tehes, et jõusaalis vajavad huvilised abi, nii nooremad kui vanemad harrastajad.



“Sealt see mõte idanema hakkas ning tekkis soov anda omapoolne panus Muhu kogukonna arengusse just oma hobi edasiarendamise ning fitnessi valdkonna tutvustamisega,” meenutas Hinnosaar jõusaali treeningute pakkumise ideed. Tema kaugem eesmärk on hakata tegelema noortega, sest just noores eas on väga oluline omandada põhitõed ning korrektne harjutuste tehniline sooritus, et vältida vigastusi.



Jõusaali treeningutega alustamise mõtte käis Hinnosaar kõigepealt välja vallavanem Raido Liitmäele ning teemat arendades selgus, et erinevas vanuses Muhu elanikel on huvi olemas. Seejärel läbis Hinnosaar Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ning Tartu ülikooli poolt korraldatud koolitusprogrammi ning sooritas mullu novembris edukalt kulturismi- ja fitnessitreeneri eksami.



Jõusaali ringtreeningud hakkavad toimuma kaks korda nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18–19. “Grupi suuruseks oli plaanis 5–7 inimest, maksimaalselt üheksa. See number sai täis ning on juba tekkinud ka nimekiri ootel olevatest huvilistest, kes sooviksid jõusaali ringtreeningutest osa võtta, kui gruppi kohti juurde peaks tekkima,” ütles Hinnosaar.



Temaga on ühendust võtnud juba mitmed suvemuhulased, kellel ettevõtmise üle heameel ning kes on andnud märku, et soovivad suvel treeningutest kindlasti osa võtta.



Personaaltreeningud leiavad aset kokkuleppelistel aegadel ning huvilisi, kes sooviksid nendega alustada, on juba samuti tekkinud.



Jõusaali sisustus kuulub Muhu spordiklubile, kellega Hinnosaarel on olemas kokkulepe treeningute läbiviimiseks.



