Hanso: Tillunirest saaks kevadel särge

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Heiki Hanso kutsus ka pühapäevasel Illikul toimunud Karsummil kõiki üles Tillunire projekti toetama. FOTO: Valmar Voolaid Idasaarlaste Karsummi korraldaja Heiki Hanso tegi eile ise 150-eurose ülekande Tillunire puhastamise fondi ning kutsus üles ka kõiki teisi projekti võimaluste piires toetama.



Plaan on ainus väina pooli ühendav kraav puhastada setetest ja suudmed pilliroost, tagamaks veele vaba vool, kaladele rände ja väiksematele veesõidukitele tammi alt läbipääs. Fondi kogutud rahaga makstakse kopatööde eest.



“Eesmärk on meil tegelikult praegu teadmata. Kuna mul alles keskkonnaametiga see esimene bürokraatia masin tahab õlitamist, siis ma pole veel läbi närinud, kui palju me täpselt tohime sealt setet eemaldada, kuhu see panna jms. Seetõttu ma ei ole võtnud veel sellele tööle hinnapakkumisi. Praegu korjame fondi nii palju kui kannatab ja ma usun, et kui asjaks läheb, on ka omavalitsused abiks, et see töö saaks tehtud,” rääkis Hanso.



Maksumus umbes 3000 eurot



Ta konsulteeris kohalike ettevõtjatega, kes pakkusid mehaanilise töö maksumuseks umbes 3000 eurot.



“Ma usun, et kopp pääseb ikkagi nii kaugele, et saab lõpuni võtta selle sodi kõik ära. Ajutist hetke pole mõtet luua,” ütles Hanso. Ta tõdes, et kui keskkonnaamet on nõus, et paar-kolmkümmend sentimeetrit setet kraavist eemaldatakse ja selle arvelt kallast kõrgemaks tehakse, siis ehk saab tööd ära teha nii, et vee erikasutusluba pole vaja võtta.



“Mingitest raamidest üle minnes on vaja vee erikasutusluba ja selle protsessiga selleks kevadeks kindlasti ei jõuaks,” märkis Hanso. Ta kinnitas, et helesinise unistusena näeks ta Tillunire puhastamist ette juba aprillis või märtsis, see annaks võimaluse kõigil huvilistel õngekohtade pärast kõrvuti istuda ja särge merest välja tõmmata.



