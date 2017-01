Uudised

Mereakadeemia keskust saarel juhib Kaia Eelma

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 03. jaanuar 2017. TTÜ Kuressaare kolledž senine õppedirektor Kaia Eelma oma esimesel tööpäeval TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse juhatajana. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare kolledžist sai TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskus, mille juhataja on Kaia Eelma.



“TTÜ Kuressaare kolledž kui tehnikaülikooli struktuuriüksus tõesti likvideeritakse. Aga jätkame endiselt ülikooli all, nüüd on vaid meie vahel veel mereakadeemia,” ütles kolledži senine õppedirektor Kaia Eelma, kes alustas uut aastat TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse juhataja ametikohal.



“Lepingut veel allkirjastatud ei ole, aga ametijuhendisse on muudatus sisse viidud. Kolledži direktor Anne Keerberg jätkab poolte kokkuleppel õppeaasta lõpuni mereakadeemia direktori nõunikuna. Või loodetavasti seni, kuni muudatuste ja ühendamise traagelniite enam näha ei ole.”



Eile jõustus Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) uus põhikiri ning seni kolledži staatuses olev Eesti mereakadeemia tõusis teaduskonna staatusesse. Teaduskonnal on erinevad osakonnad, millest kaks – väikelaevaehituse kompetentsikeskus ja Eesti mereakadeemia Kuressaare keskus – asuvad Kuressaares.



Õppekorralduses ja tudengite jaoks esialgu midagi ei muutu, tulevikus võib seotus mereakadeemiaga kaasa tuua täiendavaid merelisi õppekavu ja -programme. Ka suuremaid struktuuri- ja personalimuudatusi praegu plaanis ei ole. TTÜ väikelaevade kompetentsikeskust jääb endiselt juhtima Anni Hartikainen.



Lisaks rakendub tehnikaülikoolis uuest aastast Eestis ainulaadne akadeemilise karjääri mudel ehk tenuur. Selle eesmärk on pakkuda kindlustunnet praegustele ja tulevastele teadlastele ning motiveerida andekaid noori teadlaskarjääri kasuks otsustama.



Uus karjääri mudel



Tenuuri ehk alalistele akadeemilistele ametikohtadele tagab ülikool keskse ja pideva rahastuse, eesmärk on hoida neid ametikohti projektipõhise rahastamise kõikumiste ja tagasilöökidest tuleneva ebakindluse eest. Lähema viie aasta jooksul luuakse ligi 250 tenuuri ametikohta.



“Tenuuri kohti taotleb mereakadeemia neli kuni viis ja nendest ühte ka Kuressaarde hüdrodünaamika valdkonnas,” selgitas Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger.



“Hüdrodünaamika tenuuri täpne kuuluvus struktuuris on hetkel veel paika panemisel. Kindel on aga see, et koht luuakse konkursi korras Kuressaarde.”



Alates käesolevast aastast toimub TTÜ uue põhikirja järgi õppe- ja teadustöö ülikoolis neljas teaduskonnas: inseneri-, infotehnoloogia, loodus- ja majandusteaduskonnas ning Eesti mereakadeemias.



Kokku on koondatud varasemad kaheksa teaduskonda, 12 teadusasutust ning üle 60 instituudi. 2017. aasta 1. augustil liitub Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnaga ka IT kolledž.



TTÜ rektori, akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul on kõigi nende muutuste tuumaks soov olla senisest veelgi parem partner ühiskonnale.



Reformide eesmärk on tugeva teadlaskonna kujundamine, üliõpilaste huvide parem arvestamine, kõrgemad kvaliteedinõuded ja efektiivsem juhtimine. “TTÜ Kuressaare kolledž kui tehnikaülikooli struktuuriüksus tõesti likvideeritakse. Aga jätkame endiselt ülikooli all, nüüd on vaid meie vahel veel mereakadeemia,” ütles kolledži senine õppedirektor Kaia Eelma, kes alustas uut aastat TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse juhataja ametikohal.“Lepingut veel allkirjastatud ei ole, aga ametijuhendisse on muudatus sisse viidud. Kolledži direktor Anne Keerberg jätkab poolte kokkuleppel õppeaasta lõpuni mereakadeemia direktori nõunikuna. Või loodetavasti seni, kuni muudatuste ja ühendamise traagelniite enam näha ei ole.”Eile jõustus Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) uus põhikiri ning seni kolledži staatuses olev Eesti mereakadeemia tõusis teaduskonna staatusesse. Teaduskonnal on erinevad osakonnad, millest kaks – väikelaevaehituse kompetentsikeskus ja Eesti mereakadeemia Kuressaare keskus – asuvad Kuressaares.Õppekorralduses ja tudengite jaoks esialgu midagi ei muutu, tulevikus võib seotus mereakadeemiaga kaasa tuua täiendavaid merelisi õppekavu ja -programme. Ka suuremaid struktuuri- ja personalimuudatusi praegu plaanis ei ole. TTÜ väikelaevade kompetentsikeskust jääb endiselt juhtima Anni Hartikainen.Lisaks rakendub tehnikaülikoolis uuest aastast Eestis ainulaadne akadeemilise karjääri mudel ehk tenuur. Selle eesmärk on pakkuda kindlustunnet praegustele ja tulevastele teadlastele ning motiveerida andekaid noori teadlaskarjääri kasuks otsustama.Tenuuri ehk alalistele akadeemilistele ametikohtadele tagab ülikool keskse ja pideva rahastuse, eesmärk on hoida neid ametikohti projektipõhise rahastamise kõikumiste ja tagasilöökidest tuleneva ebakindluse eest. Lähema viie aasta jooksul luuakse ligi 250 tenuuri ametikohta.“Tenuuri kohti taotleb mereakadeemia neli kuni viis ja nendest ühte ka Kuressaarde hüdrodünaamika valdkonnas,” selgitas Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger.“Hüdrodünaamika tenuuri täpne kuuluvus struktuuris on hetkel veel paika panemisel. Kindel on aga see, et koht luuakse konkursi korras Kuressaarde.”Alates käesolevast aastast toimub TTÜ uue põhikirja järgi õppe- ja teadustöö ülikoolis neljas teaduskonnas: inseneri-, infotehnoloogia, loodus- ja majandusteaduskonnas ning Eesti mereakadeemias.Kokku on koondatud varasemad kaheksa teaduskonda, 12 teadusasutust ning üle 60 instituudi. 2017. aasta 1. augustil liitub Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnaga ka IT kolledž.TTÜ rektori, akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul on kõigi nende muutuste tuumaks soov olla senisest veelgi parem partner ühiskonnale.Reformide eesmärk on tugeva teadlaskonna kujundamine, üliõpilaste huvide parem arvestamine, kõrgemad kvaliteedinõuded ja efektiivsem juhtimine.

Veel artikleid samast teemast »