Jäisesse merre hüppas rekordarv karsummitajaid

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Kui Karsummil hüpati vette üldjuhul ujukates, siis Erki otsustas seda teha härrasmehele kohaselt viigipükstes. Karsummil osales ta teist korda. FOTO: Valmar Voolaid Kui paljude jaoks tähendab aastavahetus pidutsemist, põnevat teleprogrammi ja uhket toidulauda, siis julgemad külma trotsijad hüppasid aasta viimasel või uue aasta esimesel päeval jäisesse merevette.



Vana aasta viimasel päeval hüpati Kungla sadamas kolmandat aastat järjest merre, seekord tegid seda 15 kõige julgemat.



“Peaaegu kõik käisid ikka vees ka, kes tulid. Traditsiooni plaanime jätkata, sai juba välja lubatud. Me teeme seda lihtsalt lõbu pärast, et aasta viimasel päeval midagi teha oleks. Nalja peab ka saama,” rääkis Kungla sadama kapten Kert Kreem.



Uue aasta esimesel päeval peeti Orissaares Illikul juba neljandat korda Karsummi, kus tänavu oli rekordiliselt nii osavõtjaid kui karsummitajaid.

Kailt hüppas merre 32 inimest. Möödunud aastal hüppas vette 30 inimest ja varasematel aastatel veel vähem.



“Pealtvaatajate jaoks jäi kai igal juhul kitsaks. Seal oli oma mitusada inimest,” rääkis ürituse korraldaja Heiki Hanso.



Veetemperatuur paar kraadi



Ilm oli sedapuhku soosiv – jää veel merd ei katnud ning ka pilved, mis ähvardasid vihmaga, hoidsid end ürituse ajal tagasi. Ka tuulest ei saanud tormi. Ilm oli aga petlik, sest veetemperatuur Hanso sõnul paari-kolme kraadi ei ületanud.



“Tavaliselt on õhk olnud külmem kui vesi. Seekord oli vastupidi – õues oli palju soojem kui oli vesi. Iga kord selliseid eriskummalisi olukordi ei teki,” sõnas Hanso.



Karsummi kõige kaugem külaline Tron on pärit Austraaliast. Tron viis spontaanselt läbi soojendusvõimlemise ja otsustas pärast seda ka iseend merre kasta.



Ta tõdes, et Austraalias vesi nii külmaks ei lähegi ja vette hüppamine oli tema jaoks paras katsumus. Samas ei kahetsenud ta ettevõtmist karvavõrdki. Troni tõi Saaremaale pruut, kes on pärit Muhust.



Ka Leegi oli Karsummil esimest korda ja jäi uue aasta algusega väga rahule.

Vette hüpanuid ootas kaldal Träx Rehvikeskuse poolt kohale toodud konteiner, mis oli kohandatud kahe kerisega saunaks.



Sedakorda koguti heategevusliku projektiga raha Tillunire pilliroost ja setetest puhastamise tarvis, et avada kaladele ja kergveesõidukitele ainus tee läbi väinatammi.



