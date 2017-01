Uudised

Saaremaa on 10 aastaga “kasvanud“

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Valgerihvi merepiiri muutused. Näide detailsuse kasvust paremate alusmaterjalide kasutamisel. Must joon näitab kuni 2003. aastani katastri aluskaardina kasutuses olnud kaldajoont, sinine joon tähistab 2012. aastal kaardistatud kaldajoont. FOTO: maa-amet Mida aasta edasi, seda rohkem areneb kõige muu kõrval Eestis ka maamõõtmine ning andmete täpsus. Seega jääb mulje, justkui oleks Saaremaa viimastel aastatel meeletu kiirusega “kasvama“ hakanud.



1. jaanuaril räägiti “Aktuaalses kaameras“ Eesti rannikualade muutustest viimastel aastatel. Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren käis välja, et Saaremaa on nelja aastaga mere arvelt kasvanud umbes 5000 hektari ehk üle 1000 hektari võrra aastas.



Eesti ligi 3800 kilomeetrit rannajoont on pidevas muutumises: ühes kohas muutub meri maaks ja teises kohas jälle vastupidi. Aren kinnitas Meie Maale, et tänu aeropildistamise ja laserskaneerimise võimalusele saab maa-amet Eesti territooriumi kaardistamisel kasutada järjest täpsemaid andmeid ning igal aastal täpsustada Eesti haldus- ja asustusüksuste piire ja pindala.



Saare maakonna pindala on viimastel aastatel suurenenud 1545 hektari võrra. “Seda eeskätt seetõttu, et arvestust ei peeta enam paberkaartide järgi, vaid aluseks on digitaalsed ruumiandmed,“ nentis Aren, lisades, et viimased on ajakohasemad ja annavad võimaluse pindala täpsemalt arvutada.



Uued metoodikad



Teiseks põhjuseks on mitu aastat tagasi muutunud kaardistamise metoodika. “Uus kaldajoon lähtub kõrgusandmetest, mis võimaldavad kaldajoone määrata igal pool keskmise veetaseme järgi,“ ütles ta, lisades, et varem kasutati aerofotosid, mis jäädvustasid pildistamise hetkel veeseisu.



Maad toodavad juurde jõed, mis kannavad oma suudmetesse setteid, mis lähiümbruses, sõltuvalt tuulte, lainete ja hoovuste suunast, kaldale kanduvad.



Samas tuuled ja hoovused jällegi kulutavad mõnda kohta ja materjal settib siis paika, kus hoovuse kiirus langeb või tuul pidurdub. Seega on kasvav ja kahanev ala tihti lähestikku.



Saaremaal on Areni sõnul enim maad juurde tulnud Väikeses väinas Karjassaare jõe otsas. Samuti tõi ta välja, et suurim kasvupiirkond on saare lõunaosas, näiteks Sutu lahe piirkonnas.



31. detsembri 2016 seisuga on Saare maakonna pindala 293 764 hektarit. “Ilmne liialdus on väita, et see pindala igal aastal 1500 ha võrra suureneb, nii nagu võis mulje jääda 1. jaanuaril “Aktuaalses kaameras“ olnud uudisest,“ tunnistas Aren.



Reformimata riigimaa vormistamisel kaldaalal arvestatakse sellega, kas kaldajoonega piirnevate maaüksuste puhul on tegu kaldakinnisasjaga, mis määratakse katastrile esitatud materjalide alusel ning sellest sõltub riigi omandi vormistamine kaldaaladel.



