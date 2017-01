Uudised

Politsei tabas liinibussi roolist joobes juhi

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Linnaliini teenindava OÜ Atko esindajat Meie Maal eile tabada ei õnnestunud. FOTO: Valmar Voolaid Politsei tabas eile hommikul üleriigilise politseioperatsiooni “Kõik puhuvad” käigus Kuressaares linnaliini bussi roolist joobetunnustega juhi.



Politsei alustas Saaremaal reidiga enne kella 7 Kuressaares Marientali tee ringristmiku lähedal. Natuke enne 7.30 pidas politsei kinni mööda Pihtla teed linnast välja sõitnud ja liinil alustanud OÜ Atko Liinid bussi, mille juhi pani alkomeetrisse puhuma.



Kui suure näidu joobes bussijuht alkomeetrise puhus, seda Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ei öelnud, kuid lisas, et niiöelda kriminaalse joobega siin tegemist polnud.



Juhtum annab aluse väärteomenetluseks



“Politsei alustas juhi suhtes väärteomenetlust,” lausus Sikk. Väärteomenetlust alustatakse sel juhul, kui joobe suurus on alla 0,75 milligrammi väljahingatava õhu liitri kohta. Suurem joobenäit annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks.



Kas bussijuht jõi alkoholi hommikul või eelmisel õhtul, ei oma Siku sõnul antud juhul tähtsust.



“Kui tead, et on vaja järgmisel hommikul bussiga liinile sõita, siis õhtul ei tohiks ikkagi alkoholi tarvitada,” rõhutas Sikk.



Muratsi suunas sõitnud liinibussis reisijaid polnud. Reid Marientali ringil kestis kella poole üheksani, mujal maakonnas tegid politseipatrullid reidi kuni kella 12-ni.



Marientali ringi juurest tabas politsei veel ühe joobes autojuhi, kes tuli sõiduautoga Auriga poolt.



Ka selle juhtumi puhul on tegemist joobega, mille kohta alustas politsei väärteomenetlust.



