Uudised

Laimjala aasta tegijateks said loodussõbrad

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Loodussõprade nimel võttis aasta tegija tiitli vallavanem Vilmar Reilt vastu Kaja Sepp. FOTO: Mikk Rand Laimjala valla aastalõpupeol tunnustati MTÜ-d Laimjala Loodussõprade Selts Laimjala valla aasta tegija 2016 tiitliga valla elu mitmekesisemaks muutmise eest.



Laimjala vallavanem Vilmar Rei kinnitas, et valik tuli väga kergelt. “Volikogu võttis otsuse väga üksmeelselt vastu. See kaheaastane töö, mis Debora Vaarandi kuju avamise ja kontserdi korraldamisega tehti, tõstis neid esile,” oli Rei kindel, lisades, et MTÜ tegemistest võttis osa umbes 30 inimest.



MTÜ Laimjala Loodussõprade Seltsi juhatuse liige Kaja Sepp ütles, et tunnustust oli väga hea tunne vastu võtta. “Tunne oli väga hea just nimelt selle pärast, et see oli tunnustus MTÜ-le, laienedes kõigile inimestele, kes meie tegemistes osalesid ja oma panuse andsid,” oli Sepp rahul.



Lähituleviku plaanidena aidatakse korraldada näiteks 21. jaanuaril toimuvat Henno Käo mälestuspäeva. “Kuigi Henno 75. sünniaastapäev on 10. jaanuaril, peetakse seda sobivamal ajal, kui tulevad kokku ka tema sugulased ja tuttavad,” ütles Sepp.



Samuti osaleb MTÜ 18. juunil toimuva 3. Laimjala Valsi ettevalmistustöödes. Lisaks plaanitakse aprillis-mais korraldada talguid, et Debora Vaarandi kuju juures saada valmis veesilm ning sobivamalt paigutada selle juures olevad pingid”.



Avapidustused toimuvad Sepa sõnul aga 3. juunil. Laimjala vallavanem Vilmar Rei kinnitas, et valik tuli väga kergelt. “Volikogu võttis otsuse väga üksmeelselt vastu. See kaheaastane töö, mis Debora Vaarandi kuju avamise ja kontserdi korraldamisega tehti, tõstis neid esile,” oli Rei kindel, lisades, et MTÜ tegemistest võttis osa umbes 30 inimest.MTÜ Laimjala Loodussõprade Seltsi juhatuse liige Kaja Sepp ütles, et tunnustust oli väga hea tunne vastu võtta. “Tunne oli väga hea just nimelt selle pärast, et see oli tunnustus MTÜ-le, laienedes kõigile inimestele, kes meie tegemistes osalesid ja oma panuse andsid,” oli Sepp rahul.Lähituleviku plaanidena aidatakse korraldada näiteks 21. jaanuaril toimuvat Henno Käo mälestuspäeva. “Kuigi Henno 75. sünniaastapäev on 10. jaanuaril, peetakse seda sobivamal ajal, kui tulevad kokku ka tema sugulased ja tuttavad,” ütles Sepp.Samuti osaleb MTÜ 18. juunil toimuva 3. Laimjala Valsi ettevalmistustöödes. Lisaks plaanitakse aprillis-mais korraldada talguid, et Debora Vaarandi kuju juures saada valmis veesilm ning sobivamalt paigutada selle juures olevad pingid”.Avapidustused toimuvad Sepa sõnul aga 3. juunil.

Veel artikleid samast teemast »