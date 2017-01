Uudised

Aastavahetus ilma elektrita

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Vana-aastaõhtul tabas Lääne-Saare, Pihtla ja Leisi valla elanikke ootamatu elektrikatkestus, mis õnnestus likvideerida uue aasta öötundidel.



Aastavahetust Pihtla vallas Haeska külas veetnud Märt Käeseli sõnul läks algul vool ära 31. detsembril kella poole kümne paiku õhtul. “Enne aastavahetust tuli vool tagasi, kuid pärast aastavahetust läks jälle ära ja tuli tagasi kell pool neli,” rääkis Käesel Meie Maale.



“Kõik head saated jäid vaatamata, kaua sa öösel ikka küünlavalgust vaatad?” lisas ta. Elektririkete telefonile helistades sai Käesel teada, et elektrikatkestus hõlmas lisaks Pihtla vallale ka Lääne-Saare ja Leisi valda.



Elektrilevi OÜ juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Villord Laul ütles, et probleemid hakkasid vana-aastaõhtul juba enne kella 21. Vahepeal saadi vool tagasi, kuid pärast kella 22 läks see uuesti ära.



“Osa liine viisime ringtoitele, aga ligi 80 klienti jäid ikkagi ilma vooluta. Elekter taastati kella 2.30 paiku,” nentis Laul.



