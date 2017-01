Uudised

Leisis avatakse lasteaiarühm (1)

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Ludvig Mõtlep. FOTO: Valmar Voolaid Praegu käib projekteerimine Leisi koolimaja osaliseks ümberehitamiseks, et juba sügisel avada seal lasteaia liitrühm. Tööd plaanitakse ära teha koolivaheajal.



Vallavanem Ludvik Mõtlep (pildil) tõdes, et esialgu ilmselt tulevad rühma peamiselt just väikelapsed, sest Pärsama lasteaia viimase vanuserühma lapsed ei plaani tõenäoliselt aasta enne kooli minemist oma lasteaiakohta muuta, kuid võimalus selleks on olemas.



Leisi alevikus praegu lasteaeda ei ole. Lapsed said käia Pärsama lasteaias või Metsküla lastehoius.



Sügisel avatavas rühmas on kokku 20 kohta.



"Selline vajadus tekkis üsna järsku möödunud kevadel. Varasematel aastatel pole see väga teemaks olnud, siis oli Leisi alevikus väikelaste vanemaid vähem. Nüüd on plahvatuslikult just Leisi alevikus ja selle ümbruses noori lapsevanemaid juurde tulnud," rääkis vallavanem.

