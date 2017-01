Uudised

Saaremaal uppus eakas naine

Laupäev, 31. detsember 2016.



Saaremaalt leiti reede lõuna ajal eakas naine, kes oli uppunud.



Reedel kella 12.14 ajal leiti Saaremaa keskosas asuva Aste aleviku kraavist uppununa 79-aastane naine, teatas siseministeerium BNS-ile. Tegemist on tänavu juba 48. veeõnnetuseohvriga.



Enim uppunutest ehk 14 on sel aastal uppunud järvedesse ja paisjärvedesse. Üheksa inimest uppus jõgedesse ja seitse tiikidesse, viis inimest on uppunud kraavidesse ning kaks kaevu. Peale looduslike veekogude uppus neli inimest kodus vannis. Läinud aasta samal perioodil kaotas veeõnnetustes elu 36 inimest.



Alkoholi- või narkojoobes oli teadaolevalt 19 inimest.

