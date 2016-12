Uudised

MEIE MAA TV: Vaata, mida on õnne kohta öelnud Vigala Sass

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 31. detsember 2016. Video: Sigrid Osa Palju õnne, õnn kaasa, õnnelikku uut aastat... mis siiski seisab selle salapärase sõna taga, mida teineteisele nii varmalt soovitakse?



Meie Maa käis vana aasta lõpu puhul tänavail uurimas, mida arvavad õnnest inimesed meie endi keskelt. Küsimus lõi vastajad esialgu pahviks, kuid ometi püüdis kaamera kinni väga erinevaid ja südantsoojendavaid mõtteid.



Piilu videost, kas õnne kohta on arvamust avaldanud ka sinu sõber või pereliige!



