Lugejaid kõnetasid president, arvamuslood ja veidrused

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 31. detsember 2016. Lõppeva aasta loetuimaks looks Meie Maa veebis osutus Mart Soidro ja Andrus Kivirähki vestlus president Kersti Kaljulaidiga, mis ilmus 17. detsembril.



Ligi 37 000 klikiga tõusis intervjuu riigipeaga, mille sarnast ei olnud Eesti ajakirjanduses varem ilmunud, Meie Maa kõigi aegade suurimaks veebihitiks.



“Rõõmustav, et lisaks vestlusele presidendiga kõnetasid paljusid lugejaid väga ka meie arvamuslood,” ütles Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu.



“See, et veidrused inimesi klikkima panevad, on ju ammu selge, aga et kaks arvamusartiklit jõudis võimsate lugejanumbritega aasta loetuimate lugude pingereas esinelikusse, oli meeldiv üllatus,” lisas ta.







Vaadatuimad lood Meie Maa veebis 2016. aastal (30.12. seisuga)



pealkiri, autor, vaatamisi, kuupäev, rubriik



1. AASTA OODATUIM VESTLUS: Andrusega Kerstil külas Mart Soidro, Andrus Kivirähk 36 914 17.12. intervjuu



2. Uskumatu, aga Kuressaare kauplus müüs maha kliendi koti! Sigrid Osa 30 017 7.04. uudised



3. Siim Kallase ja koorekihi viimane agoonia Toomas Kümmel 20 389 13.09. arvamus



4. AUGUSTIKAHURID: Lumepall nimega Eesti Andrus Kivirähk 15 455 23.08. arvamus



5. Hinnasildi järgi maksnud klienti peeti vargaks Ahto Jakson 12 693 27.08. uudised



6. Vene hobiajaloolane sattus kadunud saarlaste jälgedele Ines Vapper, Ahto Jakson 12 300 5.12. uudised



7. Esimene praam maandus Kuressaare lennuväljal MM 11 348 12.04. uudised



8. Hirmunud ja šokis seeneline: nägin Tõrise metsas karu Sigrid Osa 10 918 6.09. uudised



9. Kristina ema: tütre kaotust ei saa kirjeldada Ivika Laanet, Pamela Talzi 10 667 30.07. uudised



10. Presidendi pulmatordi valmistas saarlanna Sigrid Osa 10 302 5.01. uudised



11. Saare noormees sai pokkeriga 33 000 eurot Sigrid Osa 10 052 18.05. uudised



12. Internet viis lapseeas lahutatud vennad taas kokku Sigrid Osa 9755 14.01. uudised



13. Saaremaal hukkus autost välja paiskunud 27-aastane naine MM 9129 29.07. uudised



14. Juht hukkus teelt välja sõitnud autos Ahto Jakson 9004 30.08. uudised

15. Saaremaa mees avastas metsast tõelise harulduse Sirli Tooming 8891 21.09. uudised



16. Väärkohtlemine Ökokülas viis loomade hädatapuni Ahto Jakson 8847 29.04. uudised



17. Leedo ja Miil lõpetavad koostöö, Treiel lahkub Leedo palgalt Veiko Visnapuu 8601 19.10. uudised



18. Võõras talus pidutsejad saadi haaranguga kätte Ivika Laanet, Ahto Jakson 8347 13.12. uudised



19. Venekeelne Lasnamäe jõudis ka Kuressaarde kohale Sigrid Osa 6848 6.10. uudised



