Uudised

Aasta lõpuks tulid 150 noort saarele heategusid tegema

Laupäev, 31. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 31. detsember 2016. Mirjam Tenno (paremalt) ja Iris Mäemets päevakeskuses eakatega vestlemas, keskel laua taga istuvad (neiu mustas) Maarja Toplaan ja tema kõrval Piia Põder, taga akna all vestleb ühe härraga Samuel Väer. FOTO: Valmar Voolaid 28. detsembrist 1. jaanuarini toimuva konverents-festivali “Julge särada!” raames korraldasid mitmete koguduste noored üle Eesti Kuressaares üritusi ja pakkusid linna keskväljakul teed, piparkooke, vahvleid ja suhkruvatti.



Kristliku portaali Kaev projektijuht ja konverentsi korraldaja Helari Hellenurm kinnitas, et üle Eesti tuli kokku 150 noort, keda võtsid kohapeal vastu Kuressaare Siioni kogudus ja Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam.

“Erinevate kirikute noored tulevad kokku, et olla nähtavad, teha midagi head ja inimestele sooja tunnet põue tekitada,” selgitas ta.



Mitmeid üritusi



Neljapäeval ja reedel olid noored Hellenurme sõnul seadnud linna keskväljakule telgi, kus jagasid sooja teed, piparkooke vahvleid ja suhkruvatti. Samuti kutsuti rahvast eileõhtusele noorteüritusele Siioni kirikusse.



Pärast kontserdi ametlikku programmi toimus sealsamas veel live-muusikaga kohvik ja kiriku all saalis jätkati lauamängudega.



Lisaks sai kahel päeval võtta osa ka Kuressaare Noortejaamas korraldatud teadusteatritest, kus viidi läbi mitmeid katseid. Samuti käis üks grupp oma lauludega rõõmustamas Kuressaare päevakeskuse inimesi, kes pajatasid lugusid oma elust.



Täna küll avalikke üritusi ei korraldata ja peetakse omakeskis aastavahetuse pidu, aga homme hommikul on kõigil huvilistel võimalik minna Siioni kirikusse jumalateenistusele.



Seal saab kuulda noortepärast muusikat ja veel erinevaid lugusid laagriliste elus toimunust.



Aastate lõikes osaleb konverents-festivali laagris umbes 150 noort, kuid näiteks mullu Tartus oli pidevalt kohal 80 inimest ja tänavu Kuressaares 120. “Suures linnas on muid võimalusi ja ollakse ka oma kodus, aga siin, Saaremaal, ollakse rohkem koos,” arvas Hellenurm.



Üritus sai alguse 2008. aastal, kui sarnane laager toimus Kuressaares. “Pärast seda on erinevates linnades selliseid üritusi korraldatud vahelduva eduga Tallinnas, Tartus ja Otepääl ja nüüd oli plaan taas tagasi Saaremaale tulla,” lisas mees.



Taaskordne “Julge Särada” toimus Shine Generation Eesti ja PiibliPäevade eestvedamisel. Kristliku portaali Kaev projektijuht ja konverentsi korraldaja Helari Hellenurm kinnitas, et üle Eesti tuli kokku 150 noort, keda võtsid kohapeal vastu Kuressaare Siioni kogudus ja Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam.“Erinevate kirikute noored tulevad kokku, et olla nähtavad, teha midagi head ja inimestele sooja tunnet põue tekitada,” selgitas ta.Neljapäeval ja reedel olid noored Hellenurme sõnul seadnud linna keskväljakule telgi, kus jagasid sooja teed, piparkooke vahvleid ja suhkruvatti. Samuti kutsuti rahvast eileõhtusele noorteüritusele Siioni kirikusse.Pärast kontserdi ametlikku programmi toimus sealsamas veel live-muusikaga kohvik ja kiriku all saalis jätkati lauamängudega.Lisaks sai kahel päeval võtta osa ka Kuressaare Noortejaamas korraldatud teadusteatritest, kus viidi läbi mitmeid katseid. Samuti käis üks grupp oma lauludega rõõmustamas Kuressaare päevakeskuse inimesi, kes pajatasid lugusid oma elust.Täna küll avalikke üritusi ei korraldata ja peetakse omakeskis aastavahetuse pidu, aga homme hommikul on kõigil huvilistel võimalik minna Siioni kirikusse jumalateenistusele.Seal saab kuulda noortepärast muusikat ja veel erinevaid lugusid laagriliste elus toimunust.Aastate lõikes osaleb konverents-festivali laagris umbes 150 noort, kuid näiteks mullu Tartus oli pidevalt kohal 80 inimest ja tänavu Kuressaares 120. “Suures linnas on muid võimalusi ja ollakse ka oma kodus, aga siin, Saaremaal, ollakse rohkem koos,” arvas Hellenurm.Üritus sai alguse 2008. aastal, kui sarnane laager toimus Kuressaares. “Pärast seda on erinevates linnades selliseid üritusi korraldatud vahelduva eduga Tallinnas, Tartus ja Otepääl ja nüüd oli plaan taas tagasi Saaremaale tulla,” lisas mees.Taaskordne “Julge Särada” toimus Shine Generation Eesti ja PiibliPäevade eestvedamisel.

Veel artikleid samast teemast »