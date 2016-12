Uudised

Sõnajalgade hiigeltuulik purustas rekordeid

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 31. detsember 2016. Vennad Sõnajalad osutavad Salmel asuvale Eleon 3M116 tuulikule. FOTO: erakogu Vaatamata tuulevaiksele aastale tootis vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõtte Eleon 3-megavatine tuulik lõppeval aastal 11,3 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis kattis 2820 keskmise kodutarbija kogu energiavajaduse.



Eelmisel aastal, mil tuul oli hea, tootis Salmel asuv 3-megavatine Eleoni tuulik 11,1 gigavatt-tundi elektrienergiat, teatas ettevõte.



“Selliseid toodangunumbreid ei oleks võimalik saavutada, kui tuulik poleks pidevalt töökorras. Meie tuuliku töö korrasoleku protsent on olnud algusest peale kõrge, ent sel aastal kerkis see veelgi, üle 99 protsendi. See võimaldaski meil ligi 20 protsenti tuulevaiksemal aastal rohkem energiat toota,” sõnas Oleg Sõnajalg.



Esimene 180 meetri kõrgune Eleoni tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal. Tuulik on läbinud võrgukatsetused ja käimas on seeriatootmise käivitamine. Seeriatootmine hakkab toimuma Ida-Virumaal Aidus, kus valmistatakse ette ka 100-megavatise võimsusega referentsparki, et alustada tehnoloogia eksporti välisturgudele.

