Linnavalitsus sai päästelt ettekirjutuse

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 31. detsember 2016. Foto on illustratiivne. Lääne päästekeskus koostas Kuressaare linnavalitsusele ettekirjutuse, sest linnavalitsuse hoones puudub nõuetekohane tulekahjusignalisatsioonisüsteem.



Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo vaneminspektor Aivar Mänd tuvastas 8. detsembril Tallinna 10, Kuressaare linnavalitsuse hoones läbiviidud paikvaatluse käigus tuleohutusnõuete rikkumise. Nimelt asub majas küll automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuid see on paigaldatud vaid osaliselt.



“Süsteemi puudumise tõttu ei ole osas linnavalitsuse ruumides tagatud kõigi hoones viibivate inimeste varajane teavitamine võimalikust tulekahjust,” selgitas Mänd.



Alustatud haldusmenetluse käigus tegi ta Kuressaare linnavalitsusele ettekirjutuse, millega kohustas linnavalitsust paigaldama hoone ruumidesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi täies mahus.



Aega 8. juunini



Linnavalitsusel on ettekirjutuse täitmiseks aega kuni 2018. aasta 8. juunini. Kui linn ettekirjutust tähtajaks ei täida, on päästekeskusel õigus nõuda linnalt 1000 eurot sunniraha.



Linnavalitsus teatas vastuseks Meie Maa päringule, et on teadlik puudustest hoone tuleohutuses ning ettekirjutus ei tulnud neile üllatusena. Linnal on kavas automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.



