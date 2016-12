Uudised

Politsei püüdleb uuel aastal paremuse poole

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 31. detsember 2016. Politsei peab tähtsaks kolme põhilist teemat, mis nende arvates vajavad kogukonna turvalisuse tagamisel suuremat tähelepanu ka tuleval aastal.



Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar tõdes, et esmalt jääb mööduv aasta meelde hoolimatu käitumisega liikluses ja joobes juhtide poolest. “Kahjuks hukkus meie teedel kolm inimest ja nende õnnetuste ühine nimetaja on alkoholi tarvitanud juht,“ nentis ta.



Igal aastal tuleb politseil kaasliiklejate turvalisuse tagamiseks eemaldada liiklusest keskmiselt 205 joobes mootorsõidukijuhti. See on pelgalt number, mis siiski tegelikust olukorrast pilti ei anna.



Samuti annab probleemi olemusest aimu kaasliiklejate tegevus. “Politseile anti võimalikust joobes juhist teada 123 korral. Iga aastaga see number kasvab ja politsei ülesanne on kõiki neid teateid väga tõsiselt võtta,“ nentis ta, lisades, et järjest rohkem on ka neid, kes ei pea paljuks takistada joobes juhil rooli istumast.



Antsaar kinnitas, et 2017. aastal on politsei jaoks jätkuvalt suure tähelepanu all liiklusturvalisuse tagamine ja panustamine ennetustegevusse.



Teise teemana tõi politseijuht välja vägivallakuriteod. Kuigi lõppev aasta ei olnud õnneks nii traagiliste tagajärgedega, et vägivald oleks põhjustanud kellegi surma, pole nende kuritegude arv maakonnas ka oluliselt muutunud – 91 juhtumit.



“Siin saab jällegi rääkida ainult neist juhtumitest, kus abi saamiseks pöörduti politsei poole,“ selgitas Antsaar.



Kolmanda teemana tõstis ta esile sõltuvusainete tarvitamisega seonduvad probleemid. “Noorte vaimse ja füüsilise tervise kaitsmine on meie kõigi ülesanne, selles on oma roll ka kodudel ja haridusasutustel,“ rõhutas ta.



Järjekindlalt on panustatud narkootiliste ainete müüjate ja vahendajate tabamisse. 2016. aastal oli kohtu all läbi aegade suurim grupp isikuid, kes tegelesid narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemisega. Panustatakse ka sellesse, et alaealised alkoholi vähem kätte saaksid.



