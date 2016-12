Uudised

BMW rammis elektriposti

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 31. detsember 2016. FOTO: erakogu Politsei sai 30. detsembril kell 00.25 teate, et Tõlli-Mustjala-Tagaranna maanteel Mustjala asulasse sissesõidul on sõiduauto BMW kihutanud teelt välja vastu puud. Teate hetkel inimesi sõiduki juures ei viibinud.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul tuvastas patrull sündmuskohal, et teelt välja sõites oli BMW otsa sõitnud elektripostile ja elektriliinid rippusid selle tõttu ohtlikult tee kohal. Politsei saabudes sõiduki juures kedagi ei olnud.



“Juhtunu osas on alustatud väärteomenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb liiklusõnnetuse põhjustamist, millega kaasnes varaline kahju teisele isikule,“ lisas Sikk.

