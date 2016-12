Uudised

Kabaree esietendus võeti soojalt vastu

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 30. detsember 2016. 100. lennu kabaree täitis õpetajate ootusi igati ja lihvimiseks anti vaid mõningaid nõuandeid. Foto: Diana Õun 22. detsembril toimus SÜG-i 100. lennu esimene suur kabaree-etendus, mis oli mõeldud õpetajatele. Õpilased olid valmis kriitikaks, kuid said hoopis ühe suure pai.



Juba möödunud aasta lõpus pidasid SÜG-i tol ajal 10. klassi õpilased plaani, kuidas ja mida teha tänavu suurel juubelilennu kabareel. 100. lennult oodatakse ju enam kui iga-aastaselt kabareelt, see pani noored juba varakult pead murdma.



Õpilasi juhendasid klassijuhatajad Indrek Peil, Arne Loorpuu ja Raili Tamm. Esimesed proovid kabaree tarvis hakkasid pihta juba septembri lõpus.



Oli aeg, mil proove tehti õhtul kella kümneni mitu korda nädalas. Esietendust hoiti aga nii salaja, et saali ei pääsenud isegi meedia esindajad.



“Nende klassijuhatajana nägin kabaree sündi ja sünnivalusid pealt. Esietendusel võtsid nad end väga-väga ilusti kokku ja kõik sujus ilma viperusteta. Väga tore ja ilus etendus oli. Olen uhke nende üle,” rääkis Raili Tamm.



Kuidas teha kniksu



Läbimängude ajal andis ta õpilastele mõningaid soovitusi – kuidas kniksu teha, kuidas sujuvamaid üleminekuid teha jms. Esietenduse ajaks oli kõike juba lihvitud ja just sujuvate üleminekute eest said õpilased eriti palju kiita.



“Tantsuliselt nad kindlasti arenevad veelgi, aga muidu oli kõik väga hästi, valmis etendus juba. Direktor pidas pärast etendust tänukõne ülivõrdes,” ütles Tamm. Ka teiste õpetajate tagasiside oli tema sõnul väga hea.



Möödunud aasta kabareelisi juhendanud klassijuhataja Mari Ausmees tõdes, et etendus õnnestus tõepoolest väga hästi.



“Kui õpetajad vaatavad oma õpilaste selliseid töid, siis nad on alati vaimustuses. Kriitikaks ei jää ruumi. Aga tegelikult ka, ikka väga vägev oli küll! Tänavuse kabaree tugevaim külg on laulmise pool ja seal on väga häid ja tugevaid ideid,” rääkis Ausmees.



Ta tunnistas, et etendust vaadates oli pidevalt ootusärevus sees, et mis sealt veel tuleb. Möödunud aasta etenduses oli tugevaim tantsu pool.



Kabareel osalenud Iiv Aavik ütles, et õpetajatelt saadud tagasiside oli üle ootuste positiivne.



“Me olime väga üllatunud nii positiivsest tagasisidest. Tekkis mulje, et nad valetavad, et mis kokkumäng see oli seal, aga see oli täitsa südamest. Muidugi oli kriitikat natuke ka, aga kriitika on hea, see paneb asja arenema,” rääkis Iiv.



Töö emotsioonidega



Ta ütles, et soovituste järgi teevad nad enne järgmist etendust tööd emotsioonidega, sest nii mõnelgi ei säranud laval nägu piisavalt või oldi koguni tõsine. Suuremas osas jäid õpetajad etendusega aga rahule.



Järgmine etendus toimub kooliperele kooli sünnipäeva auks 13. jaanuaril. 14. jaanuaril saavad etendust näha lastevanemad. Linnarahvas on etendusest osa saama oodatud ilmselt juba 19. jaanuaril, kuid kindlasti 27. jaanuaril. Esimese kuupäeva asjus käivad veel läbirääkimised.



Teema valik hoitakse endiselt salajas, kuid etendus lõpeb traditsiooniliselt kankaaniga. Juba möödunud aasta lõpus pidasid SÜG-i tol ajal 10. klassi õpilased plaani, kuidas ja mida teha tänavu suurel juubelilennu kabareel. 100. lennult oodatakse ju enam kui iga-aastaselt kabareelt, see pani noored juba varakult pead murdma.Õpilasi juhendasid klassijuhatajad Indrek Peil, Arne Loorpuu ja Raili Tamm. Esimesed proovid kabaree tarvis hakkasid pihta juba septembri lõpus.Oli aeg, mil proove tehti õhtul kella kümneni mitu korda nädalas. Esietendust hoiti aga nii salaja, et saali ei pääsenud isegi meedia esindajad.“Nende klassijuhatajana nägin kabaree sündi ja sünnivalusid pealt. Esietendusel võtsid nad end väga-väga ilusti kokku ja kõik sujus ilma viperusteta. Väga tore ja ilus etendus oli. Olen uhke nende üle,” rääkis Raili Tamm.Läbimängude ajal andis ta õpilastele mõningaid soovitusi – kuidas kniksu teha, kuidas sujuvamaid üleminekuid teha jms. Esietenduse ajaks oli kõike juba lihvitud ja just sujuvate üleminekute eest said õpilased eriti palju kiita.“Tantsuliselt nad kindlasti arenevad veelgi, aga muidu oli kõik väga hästi, valmis etendus juba. Direktor pidas pärast etendust tänukõne ülivõrdes,” ütles Tamm. Ka teiste õpetajate tagasiside oli tema sõnul väga hea.Möödunud aasta kabareelisi juhendanud klassijuhataja Mari Ausmees tõdes, et etendus õnnestus tõepoolest väga hästi.“Kui õpetajad vaatavad oma õpilaste selliseid töid, siis nad on alati vaimustuses. Kriitikaks ei jää ruumi. Aga tegelikult ka, ikka väga vägev oli küll! Tänavuse kabaree tugevaim külg on laulmise pool ja seal on väga häid ja tugevaid ideid,” rääkis Ausmees.Ta tunnistas, et etendust vaadates oli pidevalt ootusärevus sees, et mis sealt veel tuleb. Möödunud aasta etenduses oli tugevaim tantsu pool.Kabareel osalenud Iiv Aavik ütles, et õpetajatelt saadud tagasiside oli üle ootuste positiivne.“Me olime väga üllatunud nii positiivsest tagasisidest. Tekkis mulje, et nad valetavad, et mis kokkumäng see oli seal, aga see oli täitsa südamest. Muidugi oli kriitikat natuke ka, aga kriitika on hea, see paneb asja arenema,” rääkis Iiv.Ta ütles, et soovituste järgi teevad nad enne järgmist etendust tööd emotsioonidega, sest nii mõnelgi ei säranud laval nägu piisavalt või oldi koguni tõsine. Suuremas osas jäid õpetajad etendusega aga rahule.Järgmine etendus toimub kooliperele kooli sünnipäeva auks 13. jaanuaril. 14. jaanuaril saavad etendust näha lastevanemad. Linnarahvas on etendusest osa saama oodatud ilmselt juba 19. jaanuaril, kuid kindlasti 27. jaanuaril. Esimese kuupäeva asjus käivad veel läbirääkimised.Teema valik hoitakse endiselt salajas, kuid etendus lõpeb traditsiooniliselt kankaaniga.

Veel artikleid samast teemast »