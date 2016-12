Uudised

Ametikooli disainisuund tegi aasta lõpus võimsa avapaugu

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 30. detsember 2016. Pildil vasakult matemaatika ja tootedisaini õpetaja Sandra Rietveld Hollandist, Patrizia Visconti Itaaliast ja Kadi Kreis Tartu kunstikoolist. FOTO: Madis Vaher Disainisuuna meeskond asub juhtima Kuressaare ametikooli seni suurimat rahvusvahelist koostööprojekti.



Projekt nimega Designstem, mille juhtpartner on ametikooli disainisuund ning koordinaator õppesuuna kutseõpetaja Merit Karise, hakkab koos Euroopa Liidu üheksa haridusasutusega looma disaini ja STEM-valdkonna (loodus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika) ainete lõimitud e-õppevara.



Partnerid on Helsingi ülikooli reaalainete propageerimisega tegelev LUMA keskus Soomest, mööbli-, rõivadisaini ja sisekujunduse kolledž Hollandist, Middlesborough kolledž Inglismaalt, graafilist disaini ja trükindust õpetav Gutenbergi kool Saksamaalt, informaatikaülikool FIS Sloveeniast, Braganca polütehnikum Portugalist, Buonarroti-Pozzo mehhatroonikainstituut Itaaliast, Piraeuse ülikool Kreekast ja Tartu kunstikool.



Meeskond on äge



“Kõigiga peale Tartu kunstikooli teeme koostööd esmakordselt,” ütles Karise.



“Partnerid Soomest ja Inglismaalt leidsin isiklike kontaktide kaudu Global Teacher Prize konkursi võrgustikust. Konkursi TOP-10 matemaatikaõpetaja Maarit Rossi aitas koostöö luua Helsingi ülikooliga, Richard Spencer, TOP-10 õpetaja aastast 2015, töötab Middlesborough kolledžis. Meie ambitsioon on suur, aga meeskond on väga äge ja energiast tulvil.”



Partnerid kohtusid projekti avaseminaril ülemöödunud nädalavahetusel Kuressaares, kus kõneldi projekti tingimustest ning pandi paika edasine töö- ja ajaplaan. Projekti meeskonda olid tervitama tulnud Kuressaare linnapea Madis Kallas ning kultuuriminister Indrek Saar.



“Selle koostööprojekti elluviimine on kindlasti suur tunnustus Kuressaare ametikoolile ja kõneleb kooli võimekusest,” lausus minister tervituskõnes.

“Rahvusvaheline koostöö avab alati uksi uuteks lahendusteks ja ideedeks. Seda eriti disaini, tehnoloogia ja hariduse valdkonnas, mis võimaldab luua innovatiivseid lahendusi.”



Karise sõnul vajadus õppevara järele, kus oleksid disaini ja STEM-ained lõimitud, tuli õpilastelt endilt. Sellest lähtuvalt on projekti eesmärk avada eelkõige 15–18-aastaste õpilaste jaoks multimeedia-, graafilise ja tootedisaini taga olevad STEM-ained.



“Näiteks selleks, et teha Angry Birdsi laadset mängu, tuleb teada füüsikast kiirendust ja hõõrdumist, trükinduses materjali koguste ja mõõtude arvestamiseks matemaatikat, tekstiilide värvimisel keemiat,” kirjeldas ta.



“Õpilased õpivad neid aineid eraldi ja just praktilistes ülesannetes pole neil lihtne eri tundides saadud teadmisi ühes toimivaks tervikuks kokku panna.”



Seni suurim projekt



E-õppevara tähendab projektis nii animatsioone, simulatsioone, veebimänge kui ka näiteks jooniseid, mille põhjal saab 3D printerist välja lasta mudeli ja selle kokku panna. Loodavat e-õppevara saaksid kasutada nii disainiõpilased kui üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased.



Kuressaare ametikooli disainisuund sai käesoleva aasta suvel 352 080 eurot kolmeaastase strateegilise koostööprojekti läbiviimiseks EL-i haridusfondilt Erasmus+. Eestis taotles 2016. aasta kevadvoorus rahastust 51 projekti, millest 11 said rahastuse. Ametikooli disainisuund sai suuruselt teise summa.



Projekti kirjutas ja koordineerib ametikooli disainisuuna õpetaja Merit Karise, e-õppevara väljatöötamist juhib Kristjan Jansen, e-õppevara loomises osalevad disainisuuna õpetajad Erik Riige, Madis Vaher, Oliver Maaker.



“Järgmine kord kohtume veebruaris Helsingi ülikooli töötoas, kus teemaks lõimitud õpe, projektõpe, pedagoogilised kriteeriumid ja sisend loodavale õppevarale,” ütles Karise. Projekt nimega Designstem, mille juhtpartner on ametikooli disainisuund ning koordinaator õppesuuna kutseõpetaja Merit Karise, hakkab koos Euroopa Liidu üheksa haridusasutusega looma disaini ja STEM-valdkonna (loodus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika) ainete lõimitud e-õppevara.Partnerid on Helsingi ülikooli reaalainete propageerimisega tegelev LUMA keskus Soomest, mööbli-, rõivadisaini ja sisekujunduse kolledž Hollandist, Middlesborough kolledž Inglismaalt, graafilist disaini ja trükindust õpetav Gutenbergi kool Saksamaalt, informaatikaülikool FIS Sloveeniast, Braganca polütehnikum Portugalist, Buonarroti-Pozzo mehhatroonikainstituut Itaaliast, Piraeuse ülikool Kreekast ja Tartu kunstikool.“Kõigiga peale Tartu kunstikooli teeme koostööd esmakordselt,” ütles Karise.“Partnerid Soomest ja Inglismaalt leidsin isiklike kontaktide kaudu Global Teacher Prize konkursi võrgustikust. Konkursi TOP-10 matemaatikaõpetaja Maarit Rossi aitas koostöö luua Helsingi ülikooliga, Richard Spencer, TOP-10 õpetaja aastast 2015, töötab Middlesborough kolledžis. Meie ambitsioon on suur, aga meeskond on väga äge ja energiast tulvil.”Partnerid kohtusid projekti avaseminaril ülemöödunud nädalavahetusel Kuressaares, kus kõneldi projekti tingimustest ning pandi paika edasine töö- ja ajaplaan. Projekti meeskonda olid tervitama tulnud Kuressaare linnapea Madis Kallas ning kultuuriminister Indrek Saar.“Selle koostööprojekti elluviimine on kindlasti suur tunnustus Kuressaare ametikoolile ja kõneleb kooli võimekusest,” lausus minister tervituskõnes.“Rahvusvaheline koostöö avab alati uksi uuteks lahendusteks ja ideedeks. Seda eriti disaini, tehnoloogia ja hariduse valdkonnas, mis võimaldab luua innovatiivseid lahendusi.”Karise sõnul vajadus õppevara järele, kus oleksid disaini ja STEM-ained lõimitud, tuli õpilastelt endilt. Sellest lähtuvalt on projekti eesmärk avada eelkõige 15–18-aastaste õpilaste jaoks multimeedia-, graafilise ja tootedisaini taga olevad STEM-ained.“Näiteks selleks, et teha Angry Birdsi laadset mängu, tuleb teada füüsikast kiirendust ja hõõrdumist, trükinduses materjali koguste ja mõõtude arvestamiseks matemaatikat, tekstiilide värvimisel keemiat,” kirjeldas ta.“Õpilased õpivad neid aineid eraldi ja just praktilistes ülesannetes pole neil lihtne eri tundides saadud teadmisi ühes toimivaks tervikuks kokku panna.”E-õppevara tähendab projektis nii animatsioone, simulatsioone, veebimänge kui ka näiteks jooniseid, mille põhjal saab 3D printerist välja lasta mudeli ja selle kokku panna. Loodavat e-õppevara saaksid kasutada nii disainiõpilased kui üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased.Kuressaare ametikooli disainisuund sai käesoleva aasta suvel 352 080 eurot kolmeaastase strateegilise koostööprojekti läbiviimiseks EL-i haridusfondilt Erasmus+. Eestis taotles 2016. aasta kevadvoorus rahastust 51 projekti, millest 11 said rahastuse. Ametikooli disainisuund sai suuruselt teise summa.Projekti kirjutas ja koordineerib ametikooli disainisuuna õpetaja Merit Karise, e-õppevara väljatöötamist juhib Kristjan Jansen, e-õppevara loomises osalevad disainisuuna õpetajad Erik Riige, Madis Vaher, Oliver Maaker.“Järgmine kord kohtume veebruaris Helsingi ülikooli töötoas, kus teemaks lõimitud õpe, projektõpe, pedagoogilised kriteeriumid ja sisend loodavale õppevarale,” ütles Karise.

Veel artikleid samast teemast »