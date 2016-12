Uudised

EAS nõuab Ever Lipult kohtu kaudu raha tagastamist

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 30. detsember 2016. Endise Nordic Filtersi tootmishoone Laadjalas. FOTO: Valmar Voolaid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pöördus Pärnu maakohtusse, nõudes kriminaalkorras karistatud Ever Lipult pettusega saadud üle 47 000 euro tagastamist.



EAS-i 2010. aastal tehtud juhatuse otsustega rahuldati Letocz Pocet OÜ taotlused toetuse saamiseks, kuid hilisema haldusmenetluse tulemusena nõuti toetuse saajalt projektide raames välja makstud toetus tagasi kokku summas 47 486,35 eurot.



Ebaõiged andmed



“EAS tuvastas, et Ever Lipp toetuse saaja juhatuse liikmena on rikkunud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud tingimusi, kuna esitas viidatud projektidega seotud tegevuskulude osas EAS-ile ebaõigeid andmeid. Sellest lähtuvalt on selgunud, et toetus maksti välja alusetult,” selgitas EAS-i pressiesindaja Emilie Toomela.



Ever Lipp ütles Meie Maale, et ei tea tema vastu esitatud kahju hüvitamise nõudest midagi. “Ei ole kursis,” jäi tema vastuseks. Kui Meie Maa vihjas, millega on tegemist, lubas Lipp asja uurida.



Emilie Toomela sõnul on Ever Lipu õigusvastane tegevus ja süü leidnud kinnitust ka 2015. aasta 31. augustil tehtud ning juba tükk aega tagasi jõustunud kohtuotsusega.



Kohus tunnistas toona OÜ Nordic-Filtersi juhatuse liikme Ever Lipu süüdi pettuse teel soodustuse saamises ja karistas teda 840 euro suuruse rahalise trahviga.



Samas kuriteos tunnistas kohus süüdi ka Air-Systems OÜ, mis kuni 2015. aasta 3. juunini kandis ärinime OÜ Nordic Filters, ning karistas firmat 10 000 euro suuruse rahalise trahviga, millest 4000 eurot pidi ettevõte ära maksma kohe. Ülejäänud summa ehk 6000 eurot otsustas kohus jätta kohaldamata tingimisi aastase katseajaga.



Vale ettekujutus



OÜ Nordic-Filters veenis ja lõi esitatud arvetega EAS-ile ebaõige ettekujutuse, et kahe projekti kogumaksumus on 136 195 eurot 72 senti. Samuti enda kui taotleja maksevõimelisusest, et OÜ Nordic-Filters on majanduslikult jätkusuutlik ja omab projekti elluviimiseks vajalikku omaosalust 70 622 eurot 38 senti. Pettuse tulemusena maksis EAS firmale välja 47 486 eurot 35 senti.



Ühtlasi ei teatanud Ever Lipp OÜ Nordic-Filtersi juhatuse liikmena EAS-ile, et seadmed, mis soetati osaühingutelt S-Link ja Airtech, pärinesid ettevõtte juhatuse liikmega seotud ettevõttest OÜ Keskkonna Investeeringud.



Äriregistri andmetel on nii OÜ Nordic-Filters kui ka Air-Systems OÜ nimed kehtetud. Nende asemel kannab ettevõte nime Letocz Pocet OÜ. EAS-i 2010. aastal tehtud juhatuse otsustega rahuldati Letocz Pocet OÜ taotlused toetuse saamiseks, kuid hilisema haldusmenetluse tulemusena nõuti toetuse saajalt projektide raames välja makstud toetus tagasi kokku summas 47 486,35 eurot.“EAS tuvastas, et Ever Lipp toetuse saaja juhatuse liikmena on rikkunud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud tingimusi, kuna esitas viidatud projektidega seotud tegevuskulude osas EAS-ile ebaõigeid andmeid. Sellest lähtuvalt on selgunud, et toetus maksti välja alusetult,” selgitas EAS-i pressiesindaja Emilie Toomela.Ever Lipp ütles Meie Maale, et ei tea tema vastu esitatud kahju hüvitamise nõudest midagi. “Ei ole kursis,” jäi tema vastuseks. Kui Meie Maa vihjas, millega on tegemist, lubas Lipp asja uurida.Emilie Toomela sõnul on Ever Lipu õigusvastane tegevus ja süü leidnud kinnitust ka 2015. aasta 31. augustil tehtud ning juba tükk aega tagasi jõustunud kohtuotsusega.Kohus tunnistas toona OÜ Nordic-Filtersi juhatuse liikme Ever Lipu süüdi pettuse teel soodustuse saamises ja karistas teda 840 euro suuruse rahalise trahviga.Samas kuriteos tunnistas kohus süüdi ka Air-Systems OÜ, mis kuni 2015. aasta 3. juunini kandis ärinime OÜ Nordic Filters, ning karistas firmat 10 000 euro suuruse rahalise trahviga, millest 4000 eurot pidi ettevõte ära maksma kohe. Ülejäänud summa ehk 6000 eurot otsustas kohus jätta kohaldamata tingimisi aastase katseajaga.OÜ Nordic-Filters veenis ja lõi esitatud arvetega EAS-ile ebaõige ettekujutuse, et kahe projekti kogumaksumus on 136 195 eurot 72 senti. Samuti enda kui taotleja maksevõimelisusest, et OÜ Nordic-Filters on majanduslikult jätkusuutlik ja omab projekti elluviimiseks vajalikku omaosalust 70 622 eurot 38 senti. Pettuse tulemusena maksis EAS firmale välja 47 486 eurot 35 senti.Ühtlasi ei teatanud Ever Lipp OÜ Nordic-Filtersi juhatuse liikmena EAS-ile, et seadmed, mis soetati osaühingutelt S-Link ja Airtech, pärinesid ettevõtte juhatuse liikmega seotud ettevõttest OÜ Keskkonna Investeeringud.Äriregistri andmetel on nii OÜ Nordic-Filters kui ka Air-Systems OÜ nimed kehtetud. Nende asemel kannab ettevõte nime Letocz Pocet OÜ.

Veel artikleid samast teemast »