Politsei jälitas põgenevat autot linnast Muhuni

Reede, 30. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 30. detsember 2016. Jõulu teise püha ööl ajas politsei taga Kuressaarest BMW-ga põgenenud joobetunnustega autojuhti, kes õnnestus kätte saada alles Muhus.



Politsei patrullauto andis sisselülitatud siniste-punaste vilkuritega peatumismärguande BMW-le Olerexi tankla juures linnaringil. BMW juht sellele ei reageerinud ja otsustas politsei eest suurel kiirusel ära sõita.



Mööda Kuivastu maanteed oluliselt kiiremini kui 90 km/h kihutanud masin õnnestus politseil pidama saada alles Muhus. BMW-d

juhtinud mehe on politsei tuvastanud, vahi alla teda võetud ei ole.



Kuna sündmuse kohta on alustatud kriminaalmenetlust sõiduki joobes juhtimise tunnustel, ei saanud politsei uurimise huvides täpsemaid asjaolusid kommenteerida.



Politseile teadaolevalt ei ole varem nii pikka tagaajamist Saare maakonnas ette tulnud.

