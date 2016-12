Uudised

Vigala Sassi õpetused ilmuvad lugude sarjana

Reede, 30. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 30. detsember 2016. Gunnar Aarma menuka sarja mõttelise jätkuna hakkavad Maalehes kogu järgmise aasta jooksul ilmuma teadmamees Vigala Sassi õpetused.



“Sassi huvitasid elus mitmed teemad ja tal õnnestus need tervikuks siduda, struktureerida. Osa tõdemusi muutus aja jooksul ja kuna temas oli tugev annus pedagoogi loomust, siis oma avastustest ta ka rõõmuga pajatas,” ütles Vigala Sassi elukaaslane ja laste ema Elo Liiv, kelle sõnul Sassi loomus oli kogu aeg uurida, siduda, nuputada, seega aja jooksul osa tema tõdemusi ka muutus.



“Meie lastega arvame, et see on väga tore ettevõtmine,” lisas ta. “Sass kindlasti rõõmustaks!”



