Uudised

Tugikeskus seisab kärbetest hoolimata

Reede, 30. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



2017. aasta on naiste tugikeskustele nukker: riigi jagatavaid toetusi kärbitakse kaheksas Eesti maakonnas. Sellega seoses lõpetavad tegevuse Järva-, Viru-, Viljandi-, Rapla- ja Läänemaa tugikeskus ning neisse laienevad teiste piirkondade teenusepakkujad. Näiteks hakkab MTÜ Eluliin lisaks Tallinnale tegutsema ka Lääne- ja Hiiumaal ning Raplas ja Paides.



Lääne- ja Hiiumaale antav toetus väheneb 66 277 eurolt 27 000 eurole ning Viljandimaale jagatakse senise 48 322 euro asemel 29 820. Seevastu antakse Saaremaal asuva Pärnu naiste tugikeskuse filiaalile tulevast aastast 1088 euro võrra rohkem raha ning nii saab filiaal 2017. aastal 27 200 eurot toetust.



“Niivõrd väikesest lisatoetusest siiski midagi ei muutu,” kommenteeris Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld. “Pigem tuleks keskenduda küsimusele, miks saavad Jõgevamaa ja Valgamaa, kus rahvast on vähem kui Saaremaal, viimasest kaks korda rohkem raha? See on ressursi ebaõiglane jaotamine,” väljendas ta nördimust ega teadnud, kuidas olukord laheneb.



Tuleval aastal saavad naiste tugikeskused kokku ligi 641 000 eurot toetust, mida on 113 000 eurot vähem kui tänavu. Üheks ressursside vähenemise põhjuseks on Norrast tulnud toetuste lõppemine. Autor: Ann Katarina Meri Reede, 30. detsember 2016.Lääne- ja Hiiumaale antav toetus väheneb 66 277 eurolt 27 000 eurole ning Viljandimaale jagatakse senise 48 322 euro asemel 29 820. Seevastu antakse Saaremaal asuva Pärnu naiste tugikeskuse filiaalile tulevast aastast 1088 euro võrra rohkem raha ning nii saab filiaal 2017. aastal 27 200 eurot toetust.“Niivõrd väikesest lisatoetusest siiski midagi ei muutu,” kommenteeris Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld. “Pigem tuleks keskenduda küsimusele, miks saavad Jõgevamaa ja Valgamaa, kus rahvast on vähem kui Saaremaal, viimasest kaks korda rohkem raha? See on ressursi ebaõiglane jaotamine,” väljendas ta nördimust ega teadnud, kuidas olukord laheneb.Tuleval aastal saavad naiste tugikeskused kokku ligi 641 000 eurot toetust, mida on 113 000 eurot vähem kui tänavu. Üheks ressursside vähenemise põhjuseks on Norrast tulnud toetuste lõppemine.

Veel artikleid samast teemast »