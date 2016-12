Uudised

Noored kihutasid suurel kiirusel teelt välja

Reede, 30. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 30. detsember 2016. Seni tuvastamata juht sõitis sõiduautoga Chrysler Sebring teelt välja mullavalli ja paiskus teele tagasi, rulludes teel üle katuse. FOTO: Lääne prefektuur 28. detsembril kell 16.06 teatati politseile liiklusõnnetusest Saaremaal Orissaare vallas Tagavere-Kareda maantee teisel kilomeetril, kus seni tuvastamata juht sõitis sõiduautoga Chrysler Sebring teelt välja mullavalli ja paiskus teele tagasi, rulludes teel üle katuse.



Sõidukis viibinud 22-aastane mees ja 25-aastane mees toimetati Kuressaare haiglasse. Mõlemal isikul olid alkoholijoobe tunnused, sõiduki juht on selgitamisel.

Anonüümseks jääda soovinud pealtnägija sõnul olnud auto kiirus nii suur, et vaid tolmujutt oli järel.



“Auto seisab veel praegugi seal, täitsa käkrus on,“ ütles sündmuskohast pärast õnnetust mööda sõitnud autojuht, lisades, et ilmselt põhjustas väljasõidu asjaolu, et sellise kiirusega polnud juhil võimalik kurvi välja võtta.



