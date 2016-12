Uudised

UUS! Kuressaare Rimi evakueeriti seoses pommiähvardusega

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 28. detsember 2016. Kuressaare Rimi sissepääs. FOTO: Irina Mägi/Meie Maa arhiiv Täna pärastlõunal tehti pommiähvardus Rimi poodidele Lääne- ja Ida-Eestis, mistõttu otsiti läbi nii Kuressaare ja Pärnu kui Haapsalu ning Jõhvi kauplused, kirjutab Delfi.



Täna kella 16.20 paiku teatati e-kirja teel Lääne prefektuurile, et Rimis võib olla pomm. Linna nime ähvarduses täpsustatud ei olnud ja seetõttu kontrolliti üle nii Pärnu, Haapsalu kui Kuressaare Rimid.



Kontrollimise käigus midagi kahtlast ei leitud ning inimesed lubati tagasi poodidesse.



