Uudised

Viirused niidavad jalust ja kimbutavad jõulupidusid

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ann Katarina Meri Neljapäev, 29. detsember 2016. Viiruselaine on toonud paljud saarlased haiglasse tervisekontrolli. FOTO: Valmar Voolaid Viimastel nädalatel alguse saanud viiruselaine võtab inimeseti erinevaid kujusid: intensiivsed valud ja kõrge palavik vahelduvad nõrkade, ent visalt kaduvate sümptomitega.



Tihti on nakkuse saanud terve klass või kollektiiv ning see segab töö käiku ja pühadeürituste korraldamist. Köharohud kaovad apteegilettidelt tohutu kiiruga ja veel eilegi lookles valvetoa ukse taga elav järjekord.



“Haigus algas külmavärinatega ning edasi oli kõik udune, nagu vati sees,” kirjeldab üks saarlane läbielatud õudusi. “Palavik tõusis üle 39 kraadi, hingata oli väga raske ja rinnus hakkas vilisema.



Valuvaigistist ega viinasokkidest abi ei olnud. Magama pidin poolistuli, pikali panna ei saanud, sest kopsud olid nii kinni – oleksin lihtsalt ära lämbunud.” Pärast kõikvõimalike raviteede keetmist leidis kannataja lõpuks tabletid, mis kopsud taas lahti tegid.



Enneolematult tugev viirus



Teine viirusepõdeja tõdes, et varasemas elus pole ta nii haige olnudki ja ka ümberkaudsed kukuvad kui jala pealt. Sümptomitena kirjeldas ta tugevat köha ja nohu ning kolm päeva kestnud kõrget palavikku.



“Täielik organismi puhastus!” näeb haige ka asja positiivset poolt ning soovitab normaalse hingamise taastamiseks keeta teed mustsõstrast, ingverist, kaneelikoorest ja nelgist. Lisaks eeltoodud haigusnähtudele on emad tõbiste laste puhul täheldanud ka tugevat oksendamist.



Massilise haigestumise tõttu oleks äärepealt ära jäänud ka Saaremaa ühisgümnaasiumi põhikooliastme jõulupidu. Üheksandast klassist, mis oli vastutav ürituse toimumise ja korraldamise eest, oli peo toimumise päeval koolis vaid seitse inimest.



Ühiselt tehti aga vapper otsus haigena kohale tulla ja pidu siiski läbi viia. “Seevastu jäeti nende jaoks järgmisel päeval ära koolitunnid,” seletas abiturient Anita Mäetalu.



Arstimite järele minejad võisid ka märgata, et viimastel päevadel olid Auriga apteegi köharohtude riiulid tühjad.



Köharohuriiulid tühjad



Oma roll oli selles mängida ka pühadeaegsel segadusel laotellimustes, kuid farmatseut Eve Mets osutas ka tugevale viirusepuhangule: “Väga paljud inimesed käivad ja ostavad ning eks niimoodi väheneb ka kaup. Nüüdseks on aga olukord lahenenud ning riiulid täituvad jälle.”



Hetkel populaarsete ravimitena nimetas Mets ka palaviku- ja peavalurohte, mille tarbimine suureneb aastaaegade vahetumisel ja niiskel ajal.



Kuressaare haigla sekretär Raili Pruul kirjeldab haigla personali tabanud viirushaiguse kulgu kui aeglast ja visa: alguses hakkab kurk kraapima, siis muutub hingamine raskeks, lõpuks tõuseb õhtuti väike palavik.



Rasket enesetunnet saadab ka vesine nohu. Hommikuti oleks nagu jälle kõik justkui korras ja pärastlõunal hakkab sama asi otsast peale. Sümptomid on visad kaduma ning võivad kesta üle nädala. “Niiskel ja soojal talvel on haigusi muidugi rohkem, sest bakterid ja pisikud elavad selle aja ilusti üle,” selgitas ta.



Ravijuht Marje Nelis tõdes, et levivate viiruste tõttu on kiirabiväljakutsed tavapärasega võrreldes kahekordistunud. Ka pühade aegu oli valvetoa ukse taga pidev järjekord ning 26. detsembril käis haiglast läbi 30 viirushaigustega inimest.



“Seda on isegi talvise aja kohta palju,” sõnas Nelis. Siiski ei olnud kellegi puhul tegu eluohtlike haigusnähtudega ning nii lapsed kui ka täiskasvanud saadeti tagasi koju end ravima. Tihti on nakkuse saanud terve klass või kollektiiv ning see segab töö käiku ja pühadeürituste korraldamist. Köharohud kaovad apteegilettidelt tohutu kiiruga ja veel eilegi lookles valvetoa ukse taga elav järjekord.“Haigus algas külmavärinatega ning edasi oli kõik udune, nagu vati sees,” kirjeldab üks saarlane läbielatud õudusi. “Palavik tõusis üle 39 kraadi, hingata oli väga raske ja rinnus hakkas vilisema.Valuvaigistist ega viinasokkidest abi ei olnud. Magama pidin poolistuli, pikali panna ei saanud, sest kopsud olid nii kinni – oleksin lihtsalt ära lämbunud.” Pärast kõikvõimalike raviteede keetmist leidis kannataja lõpuks tabletid, mis kopsud taas lahti tegid.Teine viirusepõdeja tõdes, et varasemas elus pole ta nii haige olnudki ja ka ümberkaudsed kukuvad kui jala pealt. Sümptomitena kirjeldas ta tugevat köha ja nohu ning kolm päeva kestnud kõrget palavikku.“Täielik organismi puhastus!” näeb haige ka asja positiivset poolt ning soovitab normaalse hingamise taastamiseks keeta teed mustsõstrast, ingverist, kaneelikoorest ja nelgist. Lisaks eeltoodud haigusnähtudele on emad tõbiste laste puhul täheldanud ka tugevat oksendamist.Massilise haigestumise tõttu oleks äärepealt ära jäänud ka Saaremaa ühisgümnaasiumi põhikooliastme jõulupidu. Üheksandast klassist, mis oli vastutav ürituse toimumise ja korraldamise eest, oli peo toimumise päeval koolis vaid seitse inimest.Ühiselt tehti aga vapper otsus haigena kohale tulla ja pidu siiski läbi viia. “Seevastu jäeti nende jaoks järgmisel päeval ära koolitunnid,” seletas abiturient Anita Mäetalu.Arstimite järele minejad võisid ka märgata, et viimastel päevadel olid Auriga apteegi köharohtude riiulid tühjad.Oma roll oli selles mängida ka pühadeaegsel segadusel laotellimustes, kuid farmatseut Eve Mets osutas ka tugevale viirusepuhangule: “Väga paljud inimesed käivad ja ostavad ning eks niimoodi väheneb ka kaup. Nüüdseks on aga olukord lahenenud ning riiulid täituvad jälle.”Hetkel populaarsete ravimitena nimetas Mets ka palaviku- ja peavalurohte, mille tarbimine suureneb aastaaegade vahetumisel ja niiskel ajal.Kuressaare haigla sekretär Raili Pruul kirjeldab haigla personali tabanud viirushaiguse kulgu kui aeglast ja visa: alguses hakkab kurk kraapima, siis muutub hingamine raskeks, lõpuks tõuseb õhtuti väike palavik.Rasket enesetunnet saadab ka vesine nohu. Hommikuti oleks nagu jälle kõik justkui korras ja pärastlõunal hakkab sama asi otsast peale. Sümptomid on visad kaduma ning võivad kesta üle nädala. “Niiskel ja soojal talvel on haigusi muidugi rohkem, sest bakterid ja pisikud elavad selle aja ilusti üle,” selgitas ta.Ravijuht Marje Nelis tõdes, et levivate viiruste tõttu on kiirabiväljakutsed tavapärasega võrreldes kahekordistunud. Ka pühade aegu oli valvetoa ukse taga pidev järjekord ning 26. detsembril käis haiglast läbi 30 viirushaigustega inimest.“Seda on isegi talvise aja kohta palju,” sõnas Nelis. Siiski ei olnud kellegi puhul tegu eluohtlike haigusnähtudega ning nii lapsed kui ka täiskasvanud saadeti tagasi koju end ravima.

Veel artikleid samast teemast »