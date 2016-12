Uudised

Andi Noot alistas 50 aastat püsinud Eesti rekordi

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 29. detsember 2016. Andi Noodal on põhjust tänavuse aastaga rahul olla. FOTO: Marko Mumm/EKJL Andi Noot alistas eile Tartu ülikooli spordihoones 50 aastat Mart Vildi nimel püsinud miilijooksu Eesti siserekordi nelja sekundiga.



Noot läbis teivashüppevõistluse raames peetud ühe miili jooksu sisetingimustes ajaga 4.02,42. Alates 1966. aastast Mart Vildile kuulunud tippmargi numbrid olid 4.06,4. Vilt jooksis selle Moskvas puitrajal.



Rekordjooksu ajal suutis Noot katta 1500 m kiiremini kui Tiidrek Nurme 1500 m Eesti siserekord 3.46,10. Nooda treener Endel Pärn sai käsitsi võttes 1500 m vaheajaks 3.45,5, kuid seda ei ole võimalik Eesti rekordina arvesse võtta.



Saarlasel aitasid eile tempot teha triatloniliidu noortetreener Karel Viigipuu ja 400 m tõkkejooksu olümpiamees Jaak-Heinrich Jagor.



“Olen juba sprinteritele võlgu vedamise eest, sest Eestis ei ole enam keskmaamehi, kes suudaksid 800 m alla 2.00 minuti joosta. Enamus jooksjaid valmistub maratonis kolme tunni piiri alistama ja olümpiakulda võitma ning elulooraamatut kirjutama sellest, kuidas ikka viimasel kilomeetril sai spurditud, joonel rind ette lükatud ja naabrimehe “skalp võetud“,” kirjeldas Andi Noot Eesti keskmaajooksu hetkeseisu.



“Ma ei tea, mis petrooleumi või tankidiislit joodi ja kus täispuhutavas kasvuhoones kirsasaabastega 1960. aastatel rekordeid joosti, aga Vildi aeg osutus väga võimsaks. Mul oli tükk tegemist, et sellest jagu saada. Suur kummardus ja lugupidamine oma aja parimale keskmaaässale Mart Vildile,” avaldas Noot tunnustust.



Noot usub, et lõpetas 2016. aasta positiivse noodiga või noodaga, kuidas kellelegi ja lähiaastatel tulevad Eesti kesk- ja pikamaajooksu rekorditabelites tugevad korrektuurid.



Järgmisena võtab Andi Noot uuel aastal ette juba sise-EM normi 3.44,00. Selle kättesaamine tähendaks ühtlasi ka Tiidrek Nurmele kuuluva Eesti rekordi alistamist. Treener Endel Pärn arvab, et tema õpilane saab sellega hakkama, sest on tõesti heas hoos.



***





Kes on Mart Vilt?



Sündis 2. märtsil 1935. aastal Virumaal Illuka vallas. Lõpetas 1954 Vaeküla põllumajanduse mehhaniseerimise tehnikumi, õppis kaugõppes Minski KKI-s. Hakkas sportima Illuka koolis, tehnikumis harrastas võrkpalli ja suusatamist.



Nõukogude armees ajateenistuses (1954–1957) olles tõusis diviisi meistriks suusatamises ja jooksualadel. Alates 1958. aastast suunas tema treeninguid Aleksander Tšikin.



1967. aastal sai Mart Vilt Euroopa sisemängudel 3000 m jooksus 4. ja 1966 EM-il 1500 m 14. koha (eeljooksus aeg 3.42,7). 1965. aastal võitis Mart Vilt Nõukogude Liidu meistrivõistlustel 1500 m jooksus hõbeda ja 1966. aastal kulla. Ta püstitas Suurbritannia ja NL-i maavõistlusel 42 aastat püsinud Eesti rekordi 3.39,0 (1966. aastal maailma edetabeli 8. tulemus), mille suutis alistada Tiidrek Nurme 2008. aastal Pekingi olümpiamängudel (3.38,59).



Aastatel 1958–1969 tuli Mart Vilt 1500 m ja 5000 m jooksus ning murdmaajooksus kokku üheksa korda Eesti meistriks, ta on saanud kaheksa hõbedat ja ühe pronksi ning olnud kaks korda Eesti meister ka 4×1500 m teatejooksus.



Aastatel 1964–1967 parandas Vilt 12 korda Eesti rekordit: viis korda 1500 m (3.45,0 – 3.39,0) ja 5000 m jooksus (13.59,4 – 13.47,8) ning korra 3000 m jooksus staadionil (8.09,4) ja hallis (8.02,2). 1963. aastal jooksis ta Eesti rekordi püstitanud 4×1500 m teatejooksus.



Alates 1957. aastast töötas Mart Vilt Jõhvi SK-s suusatreenerina, Kohtla-Järvel spordimetoodikuna ja treenerina ning Kalevi linnanõukogu esimehena, hiljem olnud ehitaja ja Roela kooli kehalise kasvatuse õpetaja.



Allikas: “Eesti spordi biograafiline leksikon“ Noot läbis teivashüppevõistluse raames peetud ühe miili jooksu sisetingimustes ajaga 4.02,42. Alates 1966. aastast Mart Vildile kuulunud tippmargi numbrid olid 4.06,4. Vilt jooksis selle Moskvas puitrajal.Rekordjooksu ajal suutis Noot katta 1500 m kiiremini kui Tiidrek Nurme 1500 m Eesti siserekord 3.46,10. Nooda treener Endel Pärn sai käsitsi võttes 1500 m vaheajaks 3.45,5, kuid seda ei ole võimalik Eesti rekordina arvesse võtta.Saarlasel aitasid eile tempot teha triatloniliidu noortetreener Karel Viigipuu ja 400 m tõkkejooksu olümpiamees Jaak-Heinrich Jagor.“Olen juba sprinteritele võlgu vedamise eest, sest Eestis ei ole enam keskmaamehi, kes suudaksid 800 m alla 2.00 minuti joosta. Enamus jooksjaid valmistub maratonis kolme tunni piiri alistama ja olümpiakulda võitma ning elulooraamatut kirjutama sellest, kuidas ikka viimasel kilomeetril sai spurditud, joonel rind ette lükatud ja naabrimehe “skalp võetud“,” kirjeldas Andi Noot Eesti keskmaajooksu hetkeseisu.“Ma ei tea, mis petrooleumi või tankidiislit joodi ja kus täispuhutavas kasvuhoones kirsasaabastega 1960. aastatel rekordeid joosti, aga Vildi aeg osutus väga võimsaks. Mul oli tükk tegemist, et sellest jagu saada. Suur kummardus ja lugupidamine oma aja parimale keskmaaässale Mart Vildile,” avaldas Noot tunnustust.Noot usub, et lõpetas 2016. aasta positiivse noodiga või noodaga, kuidas kellelegi ja lähiaastatel tulevad Eesti kesk- ja pikamaajooksu rekorditabelites tugevad korrektuurid.Järgmisena võtab Andi Noot uuel aastal ette juba sise-EM normi 3.44,00. Selle kättesaamine tähendaks ühtlasi ka Tiidrek Nurmele kuuluva Eesti rekordi alistamist. Treener Endel Pärn arvab, et tema õpilane saab sellega hakkama, sest on tõesti heas hoos.***Sündis 2. märtsil 1935. aastal Virumaal Illuka vallas. Lõpetas 1954 Vaeküla põllumajanduse mehhaniseerimise tehnikumi, õppis kaugõppes Minski KKI-s. Hakkas sportima Illuka koolis, tehnikumis harrastas võrkpalli ja suusatamist.Nõukogude armees ajateenistuses (1954–1957) olles tõusis diviisi meistriks suusatamises ja jooksualadel. Alates 1958. aastast suunas tema treeninguid Aleksander Tšikin.1967. aastal sai Mart Vilt Euroopa sisemängudel 3000 m jooksus 4. ja 1966 EM-il 1500 m 14. koha (eeljooksus aeg 3.42,7). 1965. aastal võitis Mart Vilt Nõukogude Liidu meistrivõistlustel 1500 m jooksus hõbeda ja 1966. aastal kulla. Ta püstitas Suurbritannia ja NL-i maavõistlusel 42 aastat püsinud Eesti rekordi 3.39,0 (1966. aastal maailma edetabeli 8. tulemus), mille suutis alistada Tiidrek Nurme 2008. aastal Pekingi olümpiamängudel (3.38,59).Aastatel 1958–1969 tuli Mart Vilt 1500 m ja 5000 m jooksus ning murdmaajooksus kokku üheksa korda Eesti meistriks, ta on saanud kaheksa hõbedat ja ühe pronksi ning olnud kaks korda Eesti meister ka 4×1500 m teatejooksus.Aastatel 1964–1967 parandas Vilt 12 korda Eesti rekordit: viis korda 1500 m (3.45,0 – 3.39,0) ja 5000 m jooksus (13.59,4 – 13.47,8) ning korra 3000 m jooksus staadionil (8.09,4) ja hallis (8.02,2). 1963. aastal jooksis ta Eesti rekordi püstitanud 4×1500 m teatejooksus.Alates 1957. aastast töötas Mart Vilt Jõhvi SK-s suusatreenerina, Kohtla-Järvel spordimetoodikuna ja treenerina ning Kalevi linnanõukogu esimehena, hiljem olnud ehitaja ja Roela kooli kehalise kasvatuse õpetaja.Allikas: “Eesti spordi biograafiline leksikon“

Veel artikleid samast teemast »