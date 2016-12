Uudised

Merepääste infopäev ja ennetustegevus

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 29. detsember 2016. Vaibal liikumise päästevõtte harjutamine Kaupo Kongase (vasakul) ja Leonid Luptovi (paremal) juhendamisel Grand Rose spaa ujumisbasseinis. FOTO: Annely Enke Eile toimunud merepääste infopäeva, kuhu Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts oli kutsunud tippkoolitaja Eimar Tähe koos kaasaga, tõi Grand Rose spaasse Pärnu Roundtable’i meeskond.



”Need Roundtable’i liikmed, kes tulid Kuressaarde talvepuhkust veetma, otsustasid ühendada meeldiva kasulikuga,” ütles Meie Maale Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi esindaja, tunnustatud esimese astme merepäästja Annely Enke. ”Infopäevast said lisaks pärnakatele osa ka hotelli külastajad ja kohalikud inimesed, kes olid tulnud lõõgastuma.”



Spaas viidi läbi kolm vee-töötuba, milles juhendati, kuidas tuua uppunu veest välja, mismoodi ohutult ja kiirelt end päästerõngasse saada, õpiti jääpangale ronima nii, et see ei puruneks, ning tutvustati ujuvraami kasutamist.



Vabatahtlikud päästjad Kaupo Kongas ja Leonid Luptov näitasid, kuidas kiirelt päästevesti selga panna ja kasutada.



”See on A ja O,” ütles Enke, kelle sõnul oli huvi töötubade vastu suur. “Ka Saaremaa Merepääste Seltsil on uueks aastaks juba koostatud koolituskava, mille viivad läbi seltsi liikmed,“ lisas ta.



Liikmete arv kasvab



Praegu on seltsil liikmeid 66. Sel aastal läbis esimese astme koolituse 11 ja teise astme koolituse 13 liiget. Kokku on maakonnas tunnustatud merepäästjaid 53, neist 15-l on juhioskustega II astme diplom.



Seltsi liikmeks astumise eelduseks on ujumisoskus, mis tähendab eelkõige seda, et inimene vees enesega hakkama saab. Füüsilise vormi testimiseks tuleb Enke sõnul läbida ujudes 500 meetrit. Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts loodi 2013. aastal ja seltsi aktiivne tegevus on silma torganud just käesoleval aastal.



”Erilist tähelepanu pöörame ennetustegevusele. Sel aastal osales projektis ”Lapsed turvaliselt merele” neli kooli. Uuel aastal tahame koostööd teha veel mitme teise kooliga, aasta alguses alustame projekti tutvustamisega,” sõnas Enke ning lisas, et kõik koolid, kellel on huvi projektiga ühineda, võivad endast ise märku anda. Koostöö seniste partnerite, Aste ja Salme põhikooli, SÜG-i ja Pihtla lasteaed-algkooliga jätkub ka tuleval aastal.



