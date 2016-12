Uudised

Saaremaad tutvustati Saksa meedias

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Neljapäev, 29. detsember 2016. Selle aasta ooperinädalal viibis Saare maakonnas Saksa ajakirjanik Ursula Wiegand, kes on saksakeelses meedias nüüdseks avaldanud kolm Saaremaad puudutavat artiklit.



Ajakirjanik Ursula Wiegand tutvus SA Saaremaa Turismi esindajatega tänavu märtsis toimunud Berliini kaubandus- ja reisimessil, kus tal tekkis kohe huvi Saaremaa ooperipäevade vastu.



Saar võlus nii looduse kui ka arhitektuuriga



Tänu saadud kontaktidele ja Saare maavalitsuse toetusele sai reis ka teoks ning nii külastas Wiegand 27.–30. juulini kolme ooperipäevade etendust ja tutvus saarega lähemalt. Purjereisil, millest võttis osa ka maavanem, vahetati infot ka kohalike majandusvaldkondade kohta.



Reisi tulemusena ilmus ajakirjaniku sulest kolm Saaremaa-teemalist artiklit, millest kõik on kirjutatud erinevale reisi nüansile keskendudes.



Näiteks kajastas Viinis baseeruv ooperi- ja balletiajakiri Der Neue Merker, mille online-versioon saab päevas üle 7500 kliki, Saaremaa ooperipäevi oma augusti-septembrinumbris ning kõneles neist kui ülivõrdes sündmusest kaunil saarel.



Pereajakirja Christlicher Digest septembrinumbris ilmus artikkel, mis keskendus Saare maakonnale kui hinnatud puhkusesihtkohale ning kirjeldas seda kui rahumeelset saart, millele on aluse pannud sõbralikud hiiglased Tõll ja Piret.



