Lõppev aasta üllatas poisslaste buumiga

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 28. detsember 2016. Viimase paarikümne aasta jooksul on Saare maakonnas sündide arv drastiliselt vähenenud. Kui laulva revolutsiooni aegu oli sünde aasta lõikes ligi 800, siis tänavu jääb number alla 300.



Selle aasta jõulude ajal sündis Kuressaare haiglas üks laps, 25. detsembril.

Eilse seisuga on Kuressaare haiglas tänavu võetud vastu 231 sünnitust, sealjuures on sündinud 243 last. Nende seas kolm paari kaksikuid. Möödunud aastal samal ajal oli see arv 247. Kõikide saarlaste lapsed pole sündinud Kuressaare haiglas.



Maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto tõdes, et tänavu sündis Saaremaale juurde 283 last, kellest 166 olid poisid ja 117 tüdrukud.



“On üsna suur poiste ülekaal. Üldiselt ei ole nii märkimisväärset poiste ülekaalu olnud. Protsentides umbes 60 ja 40. Kõikidel kuudel on poisse sündinud rohkem kui tüdrukuid,” rääkis Levisto.



Sünde on maakonnas aga oluliselt vähem kui möödunud aastal.



Lapsed on investeering



“Eelmisel aastal saime 300 täis, aga sel aastal ei tule kuidagimoodi,” ütles Levisto. Detsembris oli eilse seisuga Saaremaal sündinud vaid 12 last, neist kaheksa poisid.



Maris Rebel ootab jaanuaris oma perre juba viiendat last.





“See on kuidagi nii loomulik. Ma ei ütle, et ma puhtalt suurest patriotismist seda teen, aga vahel mulle tundub, et lapsed sobivad mulle hästi. Algusest peale on olnud mõte, et neli võiks olla. Viies on lihtsalt boonus. Meil on nad kõik oodatud,” rääkis Maris.



Ta ütles, et on ka ise pärit sama suurest perest, kus lisaks temale oli neli õde-venda, kellega koos mängida.



Marisel pensionisammaste kogumisse usku ei ole.



“Nii kurb kui see ka pole, meil ei ole garantiisid. Ainuke investeering on lapsed. Tuleb üritada kasvatada neid niimoodi, et nemad sind ka kunagi hoiavad,” jutustas Maris.



Samuti ei kujuta ta ette, et istuks jõululauas koos kolmeliikmelise perega. Tema jaoks on pere mõiste selline, et see tähendab ikka suurt peret. Samuti loodab ta, et tulevikus on tal rõõmuks ka palju lapselapsi.



Kõige noorem laps sünnib nende perre jaanuaris ja kõige vanem laps on 12-aastane.



Mõeldakse liialt isiklikule heaolule



Laste sündide vähenemises on Marise arvates üks ja kindel põhjus. “Inimesed mõtlevad liiga palju isiklikule heaolule. Me oleme ise üles kasvanud väga keerulisel ajal – 80-ndatel, 90-ndatel, mil oli defitsiit ja talongid. Mitte midagi ei olnud ja kõik tuli ise teha. Kuid lapsed kasvasid ikka suureks. Inimesed ei teadvusta endale, et laste kasvatamine ei nõua pelgalt raha, see nõuab armastust,” rääkis Maris.



Ta seletas, et inimesed mõtlevad liialt oma autodele, reisidele ja muule materiaalsele. Tema lapsed pole pikkadel reisidel käinud, aga soe kodu on neil olemas, toit laual ning hobide ja trennidega saavad nad samuti tegeleda.



“Inimesed mõtlevad liiga palju sellele, et kui ma saan lapse, siis peab tal kõik olema ideaalne ja palju parem kui teistel. Inimesed ei saa aru, et lapsed kasvavad ka Indias ja Aafrikas. Neil ei ole vaja asju. See on tänapäeva mentaliteet, mis on ära rikkunud inimeste heaolu. Loomulikult, millestki tuleb loobuda, aga need ei ole elulised küsimused,” rääkis Maris.



Linnapea Madis Kallasel ja tema abikaasal Marital sündis tänavu märtsis teine laps, Johan. Linnapea tõdes, et igaüks teeb otsuse oma pere suuruse üle ise, kuid ühes Kuressaare peres võiks tema hinnangul linna jätkusuutlikkuse mõttes kasvada minimaalselt 2–3 last.



Plaanitakse tegeluskeskust



“Esimene põhjus, miks sündide arv on kahanenud, on kindlasti see, et nende vanuserühmade sündimus, kes võiksid praegu sünnitada, polnud samuti väga suur. Teisalt ebastabiilne majandusolukord. Ju siis inimestel niivõrd hästi ei lähe,” tõdes Kallas.



Ta kinnitas, et linn tegeleb pidevalt sellega, et Kuressaare oleks hea koht laste kasvatamiseks.



