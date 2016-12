Uudised

Aastavahetus sunnib spaasid pingutama

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 28. detsember 2016. Grand Rose Spa Hotel ei jäta aastavahetusel ühtki külalist tänavale, ütles müügijuht Mario Sau. FOTO: Valmar Voolaid Jõulupühad tõid Saaremaale paljud puhkama ja maakonna suuremad spaa-hotellid täitusid külalistega nii kodu- kui välismaalt.



“Möödunud aasta jõuludega võrreldes oli Grand Rose Spa Hoteli täituvus tänavu isegi 3% suurem,” ütles Meie Maale ettevõtte müügijuht Mario Sau.



“Teenustest oli suurim osakaal toitlustamisel. See on üpris tavapärane, et alates jõulupühadest ja veidi juba enne seda toimuvad firma jõulupeod, käiakse ka sõprade ja sugulastega pidulikumal õhtusöögil ja aega veetmas.”



Teisi teenuseid tarbiti jõulude ajal tavapärasel määral ja millegi üle Sau arvates nuriseda pole. Praegu kestvat koolivaheaega tema hinnangul tunda küll pole, rohkem torkab see silma kevadisel ja sügisesel koolivaheajal: “Tundub, et jõulupühi tähistavad pered ikka traditsiooniliselt kodus, lastega tullakse rohkem aastavahetuseks.”



Käesoleva nädala lõpuks, vana-aastaõhtuks hotell Sau sõnul hetkel veel 100%-liselt välja müüdud ei ole ja saadaval on mõned üksikud toad, mis on tekkinud mõnedest broneeringute tühistamistest.



“Praegu on ju viiruste aeg,” tõdes Grand Rose’i müügijuht. Aastavahetuseks pakutakse oma külalistele meelelahutusprogrammi, mida juhib Toomas Lääts, tantsuks mängib ansambel Apelsin. Ja kuigi ka tänavalt tulijat tagasi ei saadeta, soovitab hotelli juht peolaua eelnevalt kinni panna.



Kas praamid sõidavad?



Arensburg Boutique Hotel & Spa tegevjuht Terje Nepper hindas hotelli täituvust jõulupühade nädalalõpus ligikaudu 70%-liseks.



“Kui nüüd möödunud aastaga võrrelda, siis oli sel aastal hoolimata lühikesest nädalalõpust ja segadustest praamiühendusega tulemus siiski veidi parem,” ütles Nepper. “Suurim kliendi mõjutaja on aga ilmselgelt ühendus mandriga. Räägin oma kogemustest. Meile helistades või kirjutades pole esimene küsimus “kas teil vabu kohti on?”, vaid “kas praamid sõidavad?”. Ma saan aru, et meedia roll on tegelikkust kajastada, aga uskuge, lakkamatu jamadest kirjutamine võimendab inimestes probleemi. Kogu aeg ju nii hull pole, positiivset, nagu näiteks ühendus ralli ajal, võiks samuti tasakaaluks kajastada.”



Nepperi sõnul on negatiivne info jõudnud koguni soomlasteni, kellele on tegelikku olukorda keerulisem seletada, mistõttu on lausa mitmed püsikliendid jätnud tulemata. Firmajuhi sõnul on aastavahetuseks siiski vaid üksikud kohad praegu veel saadaval, ent Arensburgi Meedla koda, mis on alates oktoobrist talveks suletud, on vana-aastaõhtuks broneeritud.



Georg Ots Spa Hotellis oli jõulude ajal külalisi võrreldes eelneva aastaga vähem, milles ettevõtte juht Piret Trei näeb samuti oma osa nii kaootilises praamiühenduses kui -piletite piiratud broneerimisvõimaluses. “Aga siiski jäi täituvus 80–90% vahele ja oli rõõmustav,” ütles Trei.



“Kõige rohkem nauditi nii meie mõnusaid spaa-hoolitsusi kui ka restorani. Ükski jõululaupäev ei ole päris see ilma jõuluvanata, kes käis lapsi rõõmustamas kingikotiga. Pühade ajal on hotellis ka saarlasi rohkem kui muul ajal.”



Gospas on samuti aastavahetuseks viimased vabad kohad nii neile, kes soovivad jääda ööbima, kui ka neile, kes soovivad osaleda meeleolukal peol koos Dave Benton Bandiga.



Pole mõjutanud



Saaremaa Spaa Hotellide täituvus selle aasta jõulude ajal ületas müügi- ja turundusjuht Helina Kristini sõnul eelmisi lähiaastaid ja ootusi ning lühike jõulupühade nädalalõpp pole hotellide täituvusele mõju avaldanud.



“Inimesed on oma puhkust juba pikalt ette planeerinud,” ütles ta.



