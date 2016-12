Uudised

Viies koolis oli hügieen luubi all

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 28. detsember 2016. Koolides duši- ja tualettruumide olukorda uurinud terviseamet hindas haridusasutustes hügieenitingimused üldiselt heaks.



Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri teatas, et Saare maakonnast oli terviseameti sihtuuringusse kaasatud viis kooli.



Ankeetküsitlustele vastanud Saaremaa õpilastest oli kooli WC-ga rahul üle 76 protsendi õpilastest. Kätepesu võimalustega koolis oli rahul veidi üle 84 protsendi vastanutest ja sama suur rahulolu oli ka duširuumidega.



Hügieenitingimused hinnati üldiselt heaks



Hügieenitingimused 132 sihtuuringuga hõlmatud koolis üle Eesti hindas terviseamet üldiselt heaks. Tualetid, duširuumid ja pesemiskohad vastasid nõuetele, ruumid olid puhtad ja varustatud hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.



56 protsenti küsitletutest väitis, et nad ei kasuta kooli tualetti iga päev. Peamiste puudustena toodi välja tualettpaberi puudumine ja ebameeldiv hais.



Põhjustena nimetati veel, et ei armastata avalikke tualette, sest seal on kambad, puudub privaatsus, WC on külm või kabiini lukk katki.



Külm vesi häirib



Kooli duširuumi kasutatakse peamiselt pärast kehalise kasvatuse tundi – nii vastas 53 protsenti noortest. Pooled vastanutest ei pese end pärast kehalise kasvatuse tundi puhtalt ajanappuse tõttu.



