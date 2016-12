Uudised

Pühad tõid praamijärjekorra

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 28. detsember 2016. Grand Rose Spa Hotel ei jäta aastavahetusel ühtki külalist tänavale, ütles müügijuht Mario Sau. FOTO: Valmar Voolaid TS Laevade operatiivandmetel toimetati parvlaevadega Virtsu-Kuivastu-Virtsu liinil Saare maakonda ja tagasi tuhandeid sõidukeid ja inimesi.



Neljatunnine praamijärjekord, mis tekkis seetõttu, et Ionas ei saanud tugeva tuule tõttu väljuda, tekkis Kuivastus esmaspäeva pärastlõunal, mil paljud jõulupühi veetma tulnud mandrile siirdusid.



“Inimesed soovisid sõita saarelt tagasi eelkõige just 26. detsembril Kuivastu-Virtsu suunal,” ütles TS Laevade kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

“Kuna ka sel nädalal on oodata tugevat tuult, siis võib see kahjuks peatada veel mõnel päeval Ionase reisid.”



Ilmastikust tulenevalt ei saa kapteni sõnul Ionas tugeva tuulega väljuda. Tuule tugevusega 25 m/s on võimalik kasutada Hiiumaa/Leigri-tüüpi laevadele ehitatud kaisid. PL Ionase kasutuses olevad kaid, Kuivastus nr 3 ja Virtsus nr 6, võimaldavad haalamist kaiga risti oleva tuulega, kuni 15 m/s.



Põhjus: kaist tuleb laevaga eralduda ristisuunas, andmata edaspidist käiku (madalikud kummaski sadamas). Eilne (esmaspäevane – toim) tuul Virtsu sadamas oli 18–22 m/s.



Kuivastu-Virtsu (inimene/sõiduk)

23.12. 1200 / 496

24.12. 782 / 296

25.12. 2806 / 945

26.12. 4486 / 1508



Virtsu-Kuivastu (inimene/sõiduk)

23.12. 5129 / 1207

24.12. 2626 / 903

25.12. 2886 / 956

