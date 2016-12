Uudised

Politseile möödusid jõulud rahulikult

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 28. detsember 2016. Politseile möödusid jõulupühad ilma suuremate vahejuhtumiteta, küll aga oli piisavalt tegemist väljakutsetega, mille põhjuseks jällegi alkohol ning selle liigtarbimine.



Kokku teenindas politsei pühade ajal 21 väljakutset, tabas kaks joobes mootorsõidukijuhti, kelle joove oli nii suur, et tuli alustada kriminaalmenetlust.

Pühade ajal registreeriti ka üks peretüli, kus jälle oli üheks põhjuseks alkoholi liigtarbimine, nentis politsei- ja piirivalveameti ennetus- ja menetlustalituse juht Kaido Vahter.



"Kuna kohe-kohe saabub aastavahetus ja rahvast on palju liikvel, siis siinkohal on paslik meelde tuletada, et leidke enda seast kaine grupijuht, kes vajadusel on ka kaine juht liikluses. Olge üksteise vastu sallivad ja hoolivad, siis läheb ka vana aasta ära rahumeelselt ning uus tuleb veelgi ilusam kui tänavune," lisas Vahter. Politsei soovib kõigile turvalist vana aasta lõppu.

