Saarlased võistlevad juunis Gotlandil kaheksal alal

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 28. detsember 2016. Saarlased võistlevad järgmise aasta 24.–30. juunini Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel kokku kaheksal alal.



Esindatud on golf, tennis, meeste jalgpall, jalgrattasõit, kergejõustik, meeste korvpall, meeste ja naiste võrkpall ning rannavolle.



“Kokku on praeguse seisuga arvestatud saarlaste delegatsiooni koosseisu 109 liiget. Neist 88 on sportlased, ülejäänu moodustavad treenerid, meedia esindajad ja teenindav personal,” ütles Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni (SSMA) juht Mati Mäetalu. Kes saarlastest nimeliselt ja mis alal võistleb, sellest tuleb SSMA-l teada anda kolm kuud enne mängude avatseremooniat.



Praeguseks on ära tellitud ligi pooletunnine tšarterlend Kuressaare lennujaamast Gotlandile. Kuna lennuk on 88-kohaline, tuleb osal delegatsiooni liikmetel minna mängudele muud võimalust kasutades. Delegatsioon majutatakse kohalikus koolimajas.



Lähemal kui eelmised



Kuna seekordsed Saarte mängud toimuvad palju lähemal kui eelmised, mis leidsid aset Jerseyl, tähendab see ka väiksemaid kulutusi. Esialgsete arvutuste kohaselt läheb saarlastele Gotlandi mängudel osalemine maksma ligi 80 000 eurot.



Kui Jerseyl tuli mängudel käik ühe saarlase kohta 1300 eurot ilma kompensatsioonideta, siis Gotlandi puhul moodustab see ligi 730 eurot.

