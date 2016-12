Uudised

Mobiilioperaator parandas levikvaliteeti

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 28. detsember 2016. Tele2 ehitas 2016. aastal Saaremaale 24 uut tugijaama, mille tulemusena täiustati rannikualade ja Muhu mobiilside leviala.



Tele2 Eesti raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul investeeris ettevõte tänavu Eestis ligi kaheksa miljonit eurot, et ennetada mobiilse interneti kasutusmahtude kasvu ning tõsta keskmist mobiilse interneti kiirust.



Üle Eesti püstitas ettevõte 349 uut tugijaama, kattes 98,4 protsenti riigist 4G võrguga. Lõppeva aasta võrguehitustööde keskmes oli Sarri sõnul erinevaid sagedusi liita võimaldava võrgutehnoloogia viimine üle Eesti.



Saare maakonna selleaastaste võrguehitustööde fookuses oli Kuressaare linn, rannikualad ja Muhu, kus käivitati saare peale kaks täiesti uut jaama. Kuni 225 megabitti sekundis kiirusega interneti kättesaadavust laiendati Kuressaare kesklinnas, lossi ümbruses ja Smuuli tänaval. Saaremaa uute tugijaamade asukohad on Kanissaare, Võiküla, Tusti, Karala, Koimla, Kuressaare, Laimjala, Mustjala, Saarepanga ja Sõrve.



Tuleval aastal plaanib Tele2 Saaremaal käivitada vähemalt kaheksa ja üle Eesti 325 uut tugijaama.

