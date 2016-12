Uudised

Aastalõpu fotokonkurss ootab osalema

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 28. detsember 2016. Alanud on kiire aastalõpu fotokonkurss, mille tähtaeg lõpeb 29. detsembril.



Teemadeks on “Rõõm“, “Elu läbi minu silmade“ ja “Ilu väikestes asjades“. Fotosid võib teha endale sobiva tehnikaga, kuid selle pikema külje resolutsioon peab olema minimaalselt 3000 pikslit ning esitada tuleb JPG-formaadis foto.



Noortejaama direktor Arnek Grubnik tõdes, et töid võivad esitada kõik, olenemata vanusest, ning arvesse lähevad sel aastal tehtud tööd.



Töid hindavad noor fotograafiahuviline ja mitmeid fotokonkursse võitnud Karl Jakob Toplaan, mangakunstnik Sander Tulk ning fotoklubi Sinine Pildimasin ja Kuressaare noortekeskuse esindaja.



Peaauhind on fotograafi reflektori komplekt. Teise koha pälvinud foto autor saab kingituseks Toplaanfoto looduskalendri ja kolmas koht “Ma armastan noorsootööd” kalendri.



Parimad fotod pannakse üles 30. detsembri õhtusele üritusele Tallinna tn 45 ning hiljem Kuressaare noortekeskusesse ja digitaalselt kaaskorraldajate kodulehele.



Fotod tuleb saata noortekeskus@kuressaare.ee ning lisada juurde valitud teema, töö autori täisnimi ja telefoninumber. Esitada võib ka nutitelefoniga tehtud fotosid.

