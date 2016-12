Uudised

Taksopeatuse vahejuhtumis osalenud soovivad leppida

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 28. detsember 2016. Kui selle aasta esimesel päeval Kuressaares taksopeatuses toimunud väikeses intsidendis osalenud pooled ära lepivad, läheb juhtunu kohta alustatud kriminaalmenetlus lõpetamisele.



Ühe naise niiöelda müksamine leidis aset 2016. aasta 1. jaanuaril Torni tänava taksopeatuses, mille kohta alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku avaliku korra raske rikkumise paragrahvi järgi. Süüdimõistmisel näeb seadus avalikus kohas ja vägivallaga toime pandud käitumise üldnõuete rikkumise eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.



Süüdistuse saanud mees kirjutas 20. detsembril taotluse lepitusmenetluse kohaldamiseks, millega nõustus ka kannatanu. Prokurör esitas eile vastava taotluse omakorda kohtule. Lisaks vabandas süüdistatav kohtus kannatanu ees, et vahejuhtumi põhjustas. Kannatanu tänas vabanduse eest.



Kohus rahuldas esitatud taotlused ja saadab määruse lepitajale lepituse korraldamiseks. Kui kiiresti lepitaja toimetab, seda tähtaega kohus praegu ei määranud. Küll aga tekib jutt tähtaegadest siis, kui peaks minema määruseni, mis kriminaalmenetluse lõpetab leppimise tõttu.



