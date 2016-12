Uudised

Jõululaupäev liiklusõnnetusteta ei möödunud

Reede, 23. detsember 2016.



24. detsembril kella 15.30 ajal toimus Kuressaare-Kihelkonna tee 19. kilomeetril liiklusõnnetus, kui mööda Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteed liikunud sõiduauto Honda juht oli sooritamas manöövrit Mätasselja küla teele.



Honda taga liikunud sõiduki Opel juht aga ei märganud ees liikuva sõiduki suunamärguannet ja alustatud manöövrit. Sõidukid põrkasid omavahel kokku ja selle tagajärjel sõitis taga liikund Opel teelt välja.



Sõidukil said kahjustusi esiosa ja parem külg. Hondal sai kahjustada vasak esiosa ja külg. Õnnetuses keegi viga ei saanud. Politsei tuvastas, et mõlemad juhid olid kained ja juhtimisõigusega, samuti kasutati sõidukites turvavarustust nõuetekohaselt, kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak.



