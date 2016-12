Uudised

MEIE MAA TV: Ohoo, kuhu Jaan Tätte siis jaanuaris mitmeks kuuks minema põrutab?

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 23. detsember 2016. Jaan Tätte. FOTO ja VIDEO: Sigrid Osa. REPORTER: Heli Salong. Meie Maa ajakirjanikud käisid Vilsandil külas Jaan Tättel. Tundidepikkusest jutuajamisest, mis lõppes ühise puude riita ladumisega, sündis aasta südamlikem vestlus.



Muuhulgas saab vestlusest Tättega teada, kuhu ja kellega ta jaanuaris kolmeks kuuks kodusaarelt ära läheb, kuidas ta rahaliselt hakkama saab ning milline isa ja vanaisa ta on.



Vaata videost järele, millise jõulupuu pidi Tätte endale koju tooma, kuna Vilsandil pole piisavalt kuuski:









Katkend intervjuust:



/---/

Kas sulle on tähtis ära tunda oma inimene, mitte suhtlemine positsiooni pärast?



Jah, see läheb järjest raskemaks. Käisin Queeni kontserdil ja korraga oli VIP-tsoonis nii palju tuttavaid, keda tundsin Tallinna ajast ja kes on nüüd tähtsad mehed. Küll nad rääkisid ja rääkisid. (Jaani hääl muutub rämedaks) Ma panin ennast sisemiselt kinni ja vaatasin kaugusse, et vastu pidada. Küll on inimestel palju rääkida eimillestki.



Kunagi käis selline suhtlemine ka minu elu juurde. Ehk oli see ka edevus ja auahnus, et igaks juhuks pean siin ja seal olema, et see on tähtis.



Mida lähemale jõuad oma lõppdaatumile, seda rohkem muutud teistsuguseks. Ei taha teha enam ülearuseid asju ega neid, mis ei meeldi. Püüad elada nii, nagu sa enda arvates oled, enam ei näitle kedagi ega tegele small talking'uga.

/---/



