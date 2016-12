Uudised

KG võimlemisvõistluse 25 aasta juubel kujunes populaarseks

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 23. detsember 2016. Gümnaasiumi vanuseastme võitnud 12.b klass. FOTO: erakogu Taas peeti Kuressaare gümnaasiumis (KG) traditsioonilist võimlemisvõistlust, millest võttis osa või esines kokku 801 õpilast ja 27 õpetajat.



Peakohtunik, KG kehalise kasvatuse õpetaja Tiina Käen oli rahul, et sport ja võimlemine on koolis nii õpilaste kui õpetajate seas väga populaarseks muutunud. “See on nii prestiižseks läinud, et tundub, et kui sind ei ole kavas, pole sind olemaski,“ ütles Käen muiates.



Esinesid lapsed 1. klassist 12-ni välja, aga 1.–3. klasside võimlejad omavahel ei võistelnud, vaid said oma kava stressivabalt esitada.



Võistlusel hinnati nelja põhiosa: teema originaalsust ja muusika sobivust, kompositsiooni, väljendust ja emotsionaalsust ning liikumise ulatust ja tehnilist täitmist.



“Kui mõnikord on tunne, et enam paremini ei saa, siis iga järgnev aasta tõestab, kui oluline on võimlemisvõistlus kogu kooliperele ja selle nimel annavad endast kõik parima,“ oli naine rahul.



Käen tõdes, et kui üleüldiselt on tase aina paremaks läinud, siis eriti tugev rebimine oli gümnasistide vahel. “Kõige populaarsemad on püramiidid ja paaris tehtavad akrobaatilised elemendid,“ selgitas ta, lisades, et sooritused on ühtsemad, kavade viimistlus ja esitlus korrektsemad ning läbimõeldumad kui varem.



Iga kord on püütud välja mõelda ka uusi trikke. Käen tõstis innovaatilisuse eest esile just 11.c klassi, kus ühena kahest õpilaste grupist oli kaasatud ka klassijuhataja. Sander Suurhans ja tema klass esinesid ninjadena ja etteaste kubises igasugu uutest elementidest.



“Kuna harjutused olid rasked ja osa neist ebaõnnestus, jäid nad siiski teiseks,“ nentis kohtunik.



Neljandat korda ja nüüd lausa 27-liikmelisena astus lavale ka aina enam oodatud õpetajatest koosnev grupp.



Palju uusi trikke



Juubeliaastal oli ka mõningaid uuendusi. Pärast iga vanuserühma esinemisi said õpilased esmakordselt end kooli süsteemi sisse logides anda lemmikule hääli. “Kõige suurem oli hääletusaktiivsus gümnaasiumiklasside kavadele,“ nentis Käen.



Esimest korda oli võimalik kasutada ka võimlemisvaipa, mis osteti Kuressaare linnavalitsuse lisaeelarvest eraldatud raha eest tänu VK Pärl algatusele. Samuti toimus saalist otseülekanne, mida sai jälgida nii koolis kui veebi kaudu.



“Pärast helistasid mitmed vilistlased Tallinnast ja Tartust, kes kinnitasid, et see oli väga vahva võimalus.“



12. jaanuari õhtul esinevad vanuserühmade esikolmikud ja valitud muud parimad kavad võimlemisgalal, et vaatama saaksid tulla ka lapsevanemad. Lisaks esitatakse Käeni sõnul ilmselt kolm kava ka Eesti Koolispordi Liidu korraldatavale võimlemisfestivalile, mis toimub 4. märtsil Raplas.



“Sealt oleme juba mitmel aastal tulnud tagasi laureaaditiitlitega. See on meil kujunenud tähtsaks väljundiks võimlemisvõistluse parimatele.“



Kuigi üritus on väga suureks kasvanud, tõdes Käen, et väga ei kiputa sellega kooliseinte vahelt välja minema. Sügisel juba plaaniti võistlusega spordihoonesse kolida, aga pandi plussid ja miinused ritta ja otsustati siiski loobuda.



“Ühe miinusena tuleks see korraldada õhtul, et lapsevanemad saaksid vaatama tulla, kuid palju neid siiski tuleb? Mitmed maakohtade lapsed ei saa pärast aga bussiga koju,“ selgitas ta.



Teiseks tõi Käen välja selle, et kui ühel aastal üritus spordihoones korraldati, kadusid etteastete väärtused. “Kõrged püramiidid, mis muidu jahmatama panevad, ei mõjunud spordihoones ülevalt alla jälgivatele pealtvaatajatele nii võimsalt.“



“Võib ju jälle katsetada, sest tol ajal olid rühmad väiksemad, nii et neli-viis last kadusid selle suure platsi peale puhta ära. Nüüd aga on gümnaasiumiklassides väga populaarsed koondkavad, kus osaleb 16–20 noort,“ arvas Käen.



Tulemused:



4.–5. klass

tüdrukute I koht 4.c, II koht 4.a, III koht 5.b

poiste I koht 4.c, II koht 5.a, III koht 4.d

koondarvestuses I koht 4.c, II koht 4.a ja III koht 5.a



6.–7. klass

tüdrukute I koht 6.b, II koht 6.c, III koht 7.b

poiste I koht 7.a, II koht 6.b, III koht 7.b

koondarvestuses I koht 6.b, II koht 7.a, III koht 6.c



8.–9. klass

koondarvestuses I koht 9.b, II koht 9.a, III koht 9.c



Gümnaasium

I koht 12.b, II koht 11.c, III koht 12.a

Säravaimad tähed: Eliis Tamm 3.b, Mikk Meitern 3.d, Therese Käen 4.c, Raul Kilumets 5.b, Käti Saar 6.c, Kaur Laula 6.b, Sten Erik Liiv 9.b, Marilis Remmel 9.b, Maria Alexandra S. Ahman 10.c, Robert Truumees 12.c

