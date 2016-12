Uudised

Puudega inimeste jõululaadal leidus põnevaid uudistooteid

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 23. detsember 2016. Ilme (paremalt), Romet, Lea ja Viivian olid müümas puidust käsitööesemeid. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus kümnendat korda Saaremaa Puuetega Inimeste Koja heategevuslik jõululaat. Kokku oli kaubad üles sättinud umbes veerandsada müüjat ja pakuti ka päris uusi tooteid.



Laadalt sai traditsiooniliselt soetada nii kindaid, sokke, ehteid, punutud korve kui söögipoolist – moose, pirukaid, kuivatatud aedvilju jms. Toidukraam on läbi aastate hästi kaubaks läinud ja läks ka tänavu. Meie Maa käis otsimas põnevaid uudistooteid.



Randvere tööõppekeskus oli näitamiseks kohale toonud moodsa tikkimismasina, mis osutus väga populaarseks. Sirje Kiier pakkus inimestele kohapeal tikkimisteenust. Inimesed tulid nii jõuluks soetatud saunalinade, hommikumantlite jms ning lasid neile peale tikkida näiteks kingi saaja nime.



Krõmpsuv pühadesuhkur



Kohapeal oli võimalik soetada ka mitmeid erinevaid tikitud tooteid alates kuivainekotikestest ja jõuluehetest kuni pajalappide ja vöödeni välja. Samuti tööõppekeskuse noorte tehtud jõulukaarte ja kaltsuvaipu.



Põneva lahenduse koduperenaistele pakkus välja Vladimir Russanov, kes oli valmis teinud puidust pesulõksuhoidja, mida mööda pesunööri edasi saab lükata. Nii on perenaisel käed vabad ja lihtsam puhast pesu nöörile riputada.



Uudistootena oli väljas ka Eva Leedo jõulusuhkur, mida sobib lisada kuumadele jookidele, nii kohvile-teele kui kakaolegi. Krõmpsuvad suhkrupallid sisaldavad kardemoni ja piparkoogi maitseainet, mis annavad igale joogile mõnusa pühadeajale omase aroomi ja maitse.



Esimese paari tunniga müüdi läbi ka mahlapakihoidjad, mida ei pea laualt tõstma või üle laua ääre kergitama, et joogipoolis kätte saada. Joogihoidjad mõtles välja Maano Tang. Mitmed ostjad tunnistasid, et soetasid joogihoidja veinipakkide tarvis.



