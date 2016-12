Uudised

Kabareed toetati 1415 euroga

Reede, 23. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 23. detsember 2016. Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased panid kabaree tarvis Hooandjasse üles projekti, et anda veel kihvtim ja suurejoonelisem juubelietendus.



Kokku toetati projekti 1415 euroga. Seatud eesmärk oli 900 eurot. Õpilased on toetuse üle väga õnnelikud.



Esialgu hooandjaid väga palju ei olnud ja paarisaja euro kogumine võttis omajagu aega. Projektile hoo andmine sai hoo sisse väga äkki ja mõne päeva jooksul saadi kokku üle 1000 euro.



Raha kasutatakse kostüümide soetamiseks, transpordikuludeks ja valgusefektide jaoks. Kabarees osalejad on juba teinud mitu suurt läbimängu ja käinud väiksemate gruppidega jõulupidudel esinemas.



Eile toimus esimene esinemine õpetajatele ja 13. jaanuaril esinetakse kogu kooliperele. Kokku toetati projekti 1415 euroga. Seatud eesmärk oli 900 eurot. Õpilased on toetuse üle väga õnnelikud.Esialgu hooandjaid väga palju ei olnud ja paarisaja euro kogumine võttis omajagu aega. Projektile hoo andmine sai hoo sisse väga äkki ja mõne päeva jooksul saadi kokku üle 1000 euro.Raha kasutatakse kostüümide soetamiseks, transpordikuludeks ja valgusefektide jaoks. Kabarees osalejad on juba teinud mitu suurt läbimängu ja käinud väiksemate gruppidega jõulupidudel esinemas.Eile toimus esimene esinemine õpetajatele ja 13. jaanuaril esinetakse kogu kooliperele.

Veel artikleid samast teemast »