Uudised

Saare Kaluri stipendiumi pälvi Artur Loorpuu

Reede, 23. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 23. detsember 2016. AS-i Saare Kalur nõukogu vaatas läbi iga-aastase stipendiumi saamiseks laekunud taotlused ja otsustas annetada tänavuse stipendiumi Artur Loorpuule.



Taotlused laekusid seitsmelt tublilt Saaremaalt pärit tudengilt, kes omandavad kõrgharidust majandus- või reaalainete erialal. Nagu alati, oli valiku tegemine keeruline, sest stipendiumi väärilised olid kõik kandidaadid.



Hea õpiedukus



Tänavu osutus väljavalituks Artur Loorpuu, kes on Tallinna tehnikaülikooli mehhatroonika kolmanda kursuse üliõpilane. Tegemist on bakalaureuseõppega, kus omandatakse mitmekülgseid teoreetilisi teadmisi alates matemaatikast kuni robotite programmeerimiseni välja.



Kaalukausi tema kasuks langetas väga hea õpiedukus ja kindel visioon oma kohast tulevikus ning usk, et tulevikus saab ta oma teadmistega panustada ka Saaremaa arengusse.



Noorte saarlaste kõrghariduse omandamise toetamiseks mõeldud Saare Kaluri stipendiumi suurus on 1500 eurot. Tänavu anti see välja juba seitsmeteistkümnendat korda ja stipendium antakse üle täna. Taotlused laekusid seitsmelt tublilt Saaremaalt pärit tudengilt, kes omandavad kõrgharidust majandus- või reaalainete erialal. Nagu alati, oli valiku tegemine keeruline, sest stipendiumi väärilised olid kõik kandidaadid.Tänavu osutus väljavalituks Artur Loorpuu, kes on Tallinna tehnikaülikooli mehhatroonika kolmanda kursuse üliõpilane. Tegemist on bakalaureuseõppega, kus omandatakse mitmekülgseid teoreetilisi teadmisi alates matemaatikast kuni robotite programmeerimiseni välja.Kaalukausi tema kasuks langetas väga hea õpiedukus ja kindel visioon oma kohast tulevikus ning usk, et tulevikus saab ta oma teadmistega panustada ka Saaremaa arengusse.Noorte saarlaste kõrghariduse omandamise toetamiseks mõeldud Saare Kaluri stipendiumi suurus on 1500 eurot. Tänavu anti see välja juba seitsmeteistkümnendat korda ja stipendium antakse üle täna.

Veel artikleid samast teemast »