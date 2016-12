Uudised

Tõll jõuab uuel aastal

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 23. detsember 2016. TS Laevad loobus kavast võtta Poolas Remontowa laevatehases asuv parvlaev Tõll vastu veel sellel aastal ning juba kohapeale sõitnud laevameeskond sõidab jõulupühade ja aastavahetuse ajaks Eestisse tagasi.



Seni lootis TS Laevad, et Tõll õnnestub vastu võtta veel sellel aastal ja asjaolude soodsal kokkulangemisel jõudnuks laev Eestisse aasta lõpus. Nüüd on kindel, et sellel aastal seda ei juhtu, ütles TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar.



Laeva meeskond tuleb neil päevil Eestisse tagasi ja läheb uue aasta alguses uuesti Poolasse. Tagasisõidu kuupäev ei ole praegu veel selge.



Praegu käivad Tõllu pardal inspektsioonid, et likvideerida veel viimaseid märkusi.



"Parem oodata veel nädal või kaks ja teha asjad korda Poolas, kui hakata tee peal või kodusadamas midagi parandama," lausus Padar.

