MEIE MAA TV: Politseile ja päästele hea ja rahulik aasta

Reede, 23. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 23. detsember 2016. Kuressaare päästeosakonna juhataja Margus Lindmäe ja Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk on lõppeva aastaga rahul ja soovivad, et pühad mööduksid kõigil ilma viperuste ja sekeldusteta. FOTO: Sigrid Osa Meie Maa kohtus nii politsei kui päästeameti esindajatega, et uurida, kuidas lõppev aasta on kulgenud. Õnneks võib kokkuvõtvalt ja etteruttavalt öelda, et 2016 on olnud mõne erandiga üsna hea ja rahulik aasta.



Jätkuvalt on nii politsei kui päästeameti teenused ja usaldatavus Saaremaal kõrgelt hinnatud ning heal tasemel. Siiski ei saa need inimesed kunagi loorberitele puhkama jääda, vaid kasutatakse võimalust nii ennast arendada ja koolitada kui tegeleda ennetustööga.



Kuressaare päästeosakonna juhataja Margus Lindmäe kinnitas, et on olnud rahulik aasta, väljakutsete arv on mullusega võrreldes umbes 100 võrra vähenenud, jäädes alla 700. “Eelkõige teeb rõõmu see, et vähenenud on eluhoonete tulekahjud ja inimkannatanutega õnnetused,” oli Lindmäe rahul.







Kuigi väljasõitude arv pole kuigi palju vähenenud, on osa neist asendunud pigem inimeste abistamisega kui õnnetuse lahendamisega. Üha enam pannakse rõhku ennetustööle, aga siiski leitakse veel neid kodusid, kus asjad pole päris korras.



“Kui käiakse inimeste juures kodukülastusi tegemas, leitakse, et neil pole siiani suitsuandureid. Võibolla peaks selle mõnele kangekaelsemale kinkima koos paigaldusega,” pakkus Lindmäe välja, arvestades olukorda, et sel aastal on olnud ka üks hukkunuga õnnetus.



“Kõigi kaasabi on siin vaja, täpselt nii nagu joobes autojuhtide märkamine, nii ka suitsuanduri puudumine peaks meid kõiki häirima.”



Suurimad arengud



Lindmäe meenutas ka mitmeid päästeameti saavutusi ja arenguid: Kihelkonna päästekomandos arendati välja merepääste võimekus, Vilsandi saarel alustas vabatahtlik päästekomando ning Kuressaare komando sai redelauto ja uue paakauto. Orissaare ja Kihelkonna komando said uuemad kasutatud paakautod.



“See aasta läks ladusalt, aga päästevaldkond on rahanappuses ja kuidas valdkond ellu jääks, sellega täna tegeletakse,” tõdes Lindmäe, lisades, et praeguse rahastuse juures puudub pikemas vaates jätkusuutlikkus.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk nentis, et positiivse kõrval jääb 2016. aastat varjutama kindlasti see, et liikluses hukkus kolm inimest ning oktoobri lõpus merele läinud kalur on tänaseni kadunud. “Eelmisel aastal suutsime hoida need näitajad nullis,” möönis Sikk kurva fakti, lisades, et kahjuks olid liikluses hukkunud kõik alkoholijoobes ega kasutanud turvavarustust.



Viimastel aastatel on joobes juhtidega seotud vahejuhtumeid olnud 200 ringis. Eelmisel aastal kõrvaldati liiklusest 208 joobes juhti, sel aastal pühade-eelse seisuga 214. Nädalas eemaldab politsei liiklusest keskmiselt neli joobes juhti.

Teema ilmestamiseks tõi Sikk ralli nädalavahetuse näite, kus Saaremaa politsei koos mandri abijõududega kõrvaldas liiklusest 21 alkoholi tarvitanud juhti. “Seda on ikka väga palju ühe nädalavahetuse kohta,” rõhutas ta.



Arvud on vähenenud



Kokkuvõttes on aga liiklusõnnetuste toimumissagedus eelmise aastaga võrreldes veidi vähenenud. “Heameelt võib tunda selle üle, et jalakäijatega ei ole õnnetusi juhtunud ning samuti on rohkem kui poole võrra vähenenud jalgratturitega toimunud õnnetused, mida oli kokku viis,” sõnas Sikk.



Kindlasti jätkatakse 2017. aastal aktiivset tööd selle nimel, et lapsed kannaksid jalgrattaga sõites rohkem kiivrit ja pimedal ajal kasutataks rattal tulesid ning helkureid. Selleks teavitatakse lapsevanemaid ja vajaduspõhiselt korraldatakse erinevaid teabepäevi, kuhu kutsutakse rikkumise toime pannud noori osalema koos vanematega.



Olukorra paranemist linna avalikus ruumis hindab politsei selle järgi, et avaliku korra rikkumisi on fikseeritud 21% ja varavastaseid väärtegusid, lõhkumisi, kahjustamisi ja pisivargusi 18% vähem kui eelmisel aastal.



Üldiselt saab öelda, et politsei poolt registreeritud rikkumiste hulk on kahanenud enamiku süüteokoosseisude osas, välja arvatud joobes juhid, mis on Saaremaa üks suuremaid murekohti. Väljakutsete arv on kahanenud 14% võrra.



Samas peab politsei tõdema, et kui seadusega pahuksis olevaid noori ei ole enam nii palju tabatud tänavatelt, tuli üllatuseks see, et nende kooskäimiskohti on avastatud mõnest korterist või majast.



