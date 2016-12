Uudised

Semu õnn pöördus – tema koduks sai Tartu

Reede, 23. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 23. detsember 2016. Enne jõule kass Semu elu muutus ja nüüd on ta õnnelikult oma päris kodus Tartus peremees Riho Timmi turjal uudistavalt turnimas. FOTO: erakogu Kui novembris kajastas Meie Maa MTÜ Saaremaa Loomade Turvakodu palvet, et kass Semu saaks kõrvaoperatsioonile, siis nüüdseks on triibik paranemas ja hoiukodust on saanud tema armastav pere ja kindel kodu.



Semu läks Tartusse kõrvaoperatsioonile 29. novembril ja järgmisel päeval viidi ta toonasesse hoiukodusse plaaniga pärast kosumist Soome uue omaniku juurde kolida.



Turvakodu juhatuse liikme Edith Annusveri sõnul küsis hoiukodu pakkunud Marie Helen Otti juba teisel päeval, mis ta peab tegema, et triibik endale saada, kuigi siis teda oodati veel Soome. “Kui Semu mandrile läks, siis kõik, kes temaga kohtusid, olid kohe võlutud,” ütles Annusver rõõmsalt.



Vapper ja tore kass, kes terveks raviti



Marie Helen Otti tõdes, et juba Tartu loomakliiniku arstid ütlesid, et Semu on väga vapper ja tore kass. Kassil võeti kõrvast mädaproov, et selgusele jõuda, miks loomakesele antibiootikumid ei mõjunud. Tuli välja, et oli hoopis seenhaigus ja ta saab nüüd vastavat rohtu.



“Seda ta on saanud ainult kaks päeva ja ei tea, kui hästi see mõjuma hakkab,” mõtiskles Otti, lisades, et kiisul on ikka veel nohu ja ta aevastab tihedalt.



Kõige enam meeldib triibikule naise sõnul pikutada põrandasoojendusel või uue sõbra, kaheksa-aastase musta labradori Ronda kaisus. “Koer ise kassist väga ei pea, sest ta pole varem nendega koos elanud, aga kass ronib küll kaissu ja ronib ta peale massaaži tegema,” nentis ta, lisades, et ka perenaise ja peremehe süles meeldib karvakeral tihtipeale mõnuleda.



Samuti on loomad paar korda koos mängupõdraga tuure üles võtnud. “Kui Rondaga mängime, üritab kass ka sellele vahepeal küüned külge panna,” naeris Otti.



Kuidas aga nii juhtus, et algselt mitte kuigi kassilembeline inimene nii väga Semuse kiindus, selle kohta ütles naine, et selle põhjustas loomakese viisakas ja hea loomus. “Kui Semu meile tuli, võttis ta meid kohe omaks, oli uudishimulik, ei kartnud ega olnud kordagi kuri, vaid hästi hea suhtleja,” selgitas ta.



Teisalt meeldis talle, et Semu lasi öösel rahus magada. “Mu õde räägib küll, et öösel, kui ta kassil tuleb söögiisu või igavus peale, hakkab ta näuguma või muudmoodi tülitama. Esimesel hommikul, kui Semu oli öö minu juures olnud, mõtlesin, et ta on kuhugi kadunud. Tema aga põõnas rahulikult põrandasoojenduse peal,” seletas õnnelik naine. Semu läks Tartusse kõrvaoperatsioonile 29. novembril ja järgmisel päeval viidi ta toonasesse hoiukodusse plaaniga pärast kosumist Soome uue omaniku juurde kolida.Turvakodu juhatuse liikme Edith Annusveri sõnul küsis hoiukodu pakkunud Marie Helen Otti juba teisel päeval, mis ta peab tegema, et triibik endale saada, kuigi siis teda oodati veel Soome. “Kui Semu mandrile läks, siis kõik, kes temaga kohtusid, olid kohe võlutud,” ütles Annusver rõõmsalt.Marie Helen Otti tõdes, et juba Tartu loomakliiniku arstid ütlesid, et Semu on väga vapper ja tore kass. Kassil võeti kõrvast mädaproov, et selgusele jõuda, miks loomakesele antibiootikumid ei mõjunud. Tuli välja, et oli hoopis seenhaigus ja ta saab nüüd vastavat rohtu.“Seda ta on saanud ainult kaks päeva ja ei tea, kui hästi see mõjuma hakkab,” mõtiskles Otti, lisades, et kiisul on ikka veel nohu ja ta aevastab tihedalt.Kõige enam meeldib triibikule naise sõnul pikutada põrandasoojendusel või uue sõbra, kaheksa-aastase musta labradori Ronda kaisus. “Koer ise kassist väga ei pea, sest ta pole varem nendega koos elanud, aga kass ronib küll kaissu ja ronib ta peale massaaži tegema,” nentis ta, lisades, et ka perenaise ja peremehe süles meeldib karvakeral tihtipeale mõnuleda.Samuti on loomad paar korda koos mängupõdraga tuure üles võtnud. “Kui Rondaga mängime, üritab kass ka sellele vahepeal küüned külge panna,” naeris Otti.Kuidas aga nii juhtus, et algselt mitte kuigi kassilembeline inimene nii väga Semuse kiindus, selle kohta ütles naine, et selle põhjustas loomakese viisakas ja hea loomus. “Kui Semu meile tuli, võttis ta meid kohe omaks, oli uudishimulik, ei kartnud ega olnud kordagi kuri, vaid hästi hea suhtleja,” selgitas ta.Teisalt meeldis talle, et Semu lasi öösel rahus magada. “Mu õde räägib küll, et öösel, kui ta kassil tuleb söögiisu või igavus peale, hakkab ta näuguma või muudmoodi tülitama. Esimesel hommikul, kui Semu oli öö minu juures olnud, mõtlesin, et ta on kuhugi kadunud. Tema aga põõnas rahulikult põrandasoojenduse peal,” seletas õnnelik naine.

Veel artikleid samast teemast »